Maltempo Livorno, lungomare devastato: allagamenti e danni

"Alla fine la tempesta è arrivata" dice il fotografo Andrea Dani che ha voluto riprendere da molto vicino i danni causati in città dall'ondata di pioggia e vento che sta devastando la Toscana a causa del passaggio di Ciaran. "Mai visto una cosa del genere" scrive sul suo profilo Facebook. "Questa non è una normale libecciata" gli fa eco il sindaco Luca Salvetti che aggiunge: "Non ricordo uno scenario del genere sul lungomare"