Meteo, nuova perturbazione nel weekend del 4 e del 5 novembre

Il maltempo non lascia l’Italia per il weekend (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Sabato 4 sarà una giornata subito instabile, tra piogge e temporali al Sud e sul basso Lazio. Poi le condizioni peggioreranno anche al Nord nel pomeriggio e in nottata su Toscana (dove si contano i danni dell'alluvione di oggi), Umbria e Campania. Domenica 5 la perturbazione abbandona lentamente le regioni settentrionali (ma non il Triveneto), colpendo però diffusamente ancora il Centro-Sud tirrenico. Tempo più stabile e soleggiato sul resto del Sud. Nevicate sulle Alpi, soprattutto al mattino, dai 1.200-1.300 in su. Venti forti di Libeccio, specie sul Mar Ligure. Temperature in aumento (LE PREVISIONI METEO).