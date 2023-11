Maltempo, a Milano ancora allagamenti e alberi caduti

Continua il maltempo su Milano. Numerosi gli allagamenti e gli alberi caduti nel capoluogo lombardo. Una situazione che sta avendo ancora conseguenze sul traffico e il servizio di trasporto pubblico. Lo rende noto Atm, spiegando di aver modificato il servizio di alcune linee. Rami di alberi sono caduti sulla rete aerea del tram 5, che quindi non fa servizio tra viale Lunigiana e il capolinea di Niguarda, mentre con via Vigevano allagata il tram 9 fa servizio con bus tra Porta Lodovica e Porta Genova e il 10 con bus tra piazza 24 Maggio e Porta Genova. Un albero caduto in via Feltre ha modificato il percorso del bus 54 che in direzione Cascina Gobba devia da via Rombon a piazza Udine, dei bus 55 e 925 che deviano tra piazza Udine e via Feltre/Pisani Dossi. (IL MALTEMPO: LA DIRETTA - TRE MORTI IN TOSCANA)