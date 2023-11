Maltempo in Toscana: i video dell'alluvione, da Prato a Firenze

È drammatica la situazione in Toscana, dove l'eccezionale ondata di maltempo ha investito gran parte della regione, con numerosi centri finiti sott'acqua e centinaia di persone sfollate. Col passare delle ore sembra destinato a salire ulteriormente il numero delle vittime dell'alluvione che si è abbattutta principalmente sulle zone di Prato, Campi Bisenzio e del Pistoiese (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). A descrivere la gravità della situazione è stato il sindaco di Prato Matteo Biffoni, facendo il punto sugli allagamenti e i danni che hanno colpito la città. "Sono caduti 155 millimetri di pioggia in poche ore, un evento che da quel che sappiamo non accadeva da almeno due secoli", ha detto Biffoni.