Maltempo, chi è il vigile del fuoco disperso a Belluno

Il 42enne, intervenuto anche se fuori servizio, è scomparso dopo essere caduto nel canale Rui, tra Puos D'Alpago e Bastia, mentre insieme al padre stava sistemando i sacchi di sabbia per far fronte alla piena prevista a causa delle forti piogge

C'è molta apprensione nel Bellunese per Walter Locatello, il vigile del fuoco di 42 anni che nel tardo pomeriggio di ieri è caduto nel canale Rui, tra Puos D'Alpago e Bastia, mentre stava sistemando sacchi di sabbia per far fronte alla piena prevista a causa della forte ondata di maltempo. ( MALTEMPO, LA DIRETTA - FOTO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI )

L'incidente e le ricerche

Locatello, diventato recentemente papà, ieri non era in servizio ma è comunque intervenuto sistemando i sacchi di sabbia in vista della piena. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi del padre Giacinto che ha subito allertato i soccorsi. Per tutta la notte oltre 50 uomini sono stati impegnati nelle ricerche e questa mattina i soccorritori hanno risalito il corso d'acqua con gommoni e moto d'acqua. Sul posto sono giunti anche i sommozzatori. Saranno utilizzati droni e, meteo permettendo, è programmato l'impiego del nucleo elicotteri proveniente da Venezia. Nel maggio scorso, come testimoniano le foto da lui postate sui social, Locatello era stato impegnato nelle operazioni di soccorso nell'Emilia-Romagna colpita dall'alluvione.