Uomo accoltellato nel Cagliaritano, arrestata la compagna

È successo questa mattina all'alba. La vittima, 62 anni, è stata soccorsa in strada e ora è ricoverata in gravi condizioni. La covivente, 55 anni, si trova attualmente sotto custodia in attesa di ulteriori approfondimenti

È in gravissime condizioni un uomo che questa mattina all’alba è stato accoltellato dalla convivente durante una lite in casa a Maracalagonis, nel Cagliaritano. La vittima è un 62enne che è stato soccorso in strada mentre chiedeva aiuto insanguinato e in evidente stato di sofferenza. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora si trova ricoverato. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito con un’arma da taglio dalla compagna che gli ha provocato ferite in varie parti del corpo. La donna, 55 anni, si trovava ancora nell’abitazione quando è stata raggiunta dai carabinieri di Maracalagonis e arrestata.