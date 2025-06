Roma, 2 tratte metro B sostituite da bus: disagi nel giorno del Pride

I tecnici Atac, si legge nella nota, sono subito intervenuti in quanto risulta attivato un pulsante di emergenza lungo la tratta interessata. Disagi per la circolazione nel giorno del pride a Roma

Problemi con il trasporto pubblico oggi a Roma. Il servizio della metro B è momentaneamente svolto con bus nelle tratte fra Monti Tiburtini e San Paolo e fra Monti Tiburtini e Ionio. Lo rende noto un comunicato dell'Atac. Un disservizio nella Capitale presa d’assalto in una giornata particolare : è iniziato il concentramento dei carri del Roma Pride in piazza della Repubblica per la partenza delle ore 16.

Atac: risulta attivato un pulsante di emergenza

I tecnici Atac, si legge nella nota, sono subito intervenuti in quanto risulta attivato un pulsante di emergenza lungo la tratta interessata. Tali pulsanti, che di norma servono per segnalazioni di emergenza, vengono saltuariamente indebitamente attivati da terzi. Il personale Atac sta lavorando per individuare il pulsante in modo da poter ripristinare la regolarità del servizio. Si tratta di un'operazione complessa che può richiedere alcune ore per essere portata a termine. Tutti gli aggiornamenti verranno comunicati in tempo reale sul sito atac.roma.it.