Madre e figlia trovate morte a Villa Pamphilj, chi è il 46enne fermato

Si chiama Rexal Ford la persona fermata in Grecia nell'ambito delle indagini sulla morte di madre e figlia trovate senza vita a Villa Pamphilj a Roma. L’uomo ha 46 anni, è cittadino americano e avrebbe dei precedenti negli Stati Uniti. È accusato di essere il responsabile della morte della bimba di circa 6 mesi, trovata priva di vita nel parco romano a poca distanza dal cadavere della madre, le cui cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Sulle modalità di estradizione dell’uomo, californiano, non si hanno ancora certezze. A quanto si apprende, potrebbe essere estradato non prima di 20-25 giorni in Italia, ma non si può ancora escludere che possa essere consegnato agli Usa nel caso in cui le autorità degli Stati Uniti ne facessero richiesta. Gli inquirenti, comunque, sono al lavoro per ricostruire quanto avvenuto e non è esclusa una missione in Grecia per ascoltare l'indagato.

Secondo gli inquirenti, c'è "un ragionevole sospetto che si sia trattato di un duplice omicidio". La donna, infatti, è stata trovata nuda, chiusa in un sacco, sotto a una siepe. Resta da chiarire il movente dell'omicidio della bimba di pochi mesi, morta presumibilmente il giorno prima del ritrovamento. Il 46enne, durante un controllo avvenuto nei giorni precedenti, avrebbe detto di essere il padre. Un aspetto che verrà ora approfondito, perché non ci sono ancora "elementi scientifici per avere la certezza della relazione parentale".

Rexal Ford è stato rintracciato a Skiathos, isola greca dell'arcipelago delle Sporadi. Il procuratore di Roma Francesco Lo Voi ha parlato di "robusti indizi" contro di lui e ha spiegato che è stato inviato un mandato di arresto europeo emesso dal gip. Per Ford è scattato così l'arresto provvisorio, al quale seguirà quello ai fini estradizionali. La svolta è arrivata sei giorni dopo il ritrovamento dei cadaveri della giovane donna e della sua bambina di pochi mesi all'interno di uno dei parchi più frequentati di Roma. L’uomo deve rispondere dell'omicidio della bambina e dell’occultamento del cadavere della donna, probabilmente la compagna, di cui non si conoscono ancora né l'identità né le cause del decesso.

La fuga

Chi indaga sta anche ricostruendo le tappe della fuga all'estero del fermato. L'uomo era partito due giorni fa, l'11 giugno, dallo scalo di Fiumicino con un volo di linea Ryanair verso la Grecia. È stata quindi attivata la polizia ellenica per rintracciarlo. Le celle del cellulare del 46enne hanno agganciato il segnale nell'isola di Skiathos. Non è escluso che stesse pianificando di lasciare anche l'isola per far perdere definitivamente le sue tracce. "Siamo arrivati in tempo, evitando altre fughe", ha detto il procuratore Lo Voi. A dare un prezioso contributo agli investigatori della Squadra Mobile di Roma è stata una segnalazione arrivata alla trasmissione Chi l'ha visto?. Un cittadino, infatti, dopo la diffusione delle immagini dei tatuaggi presenti sul corpo della donna, ha contattato il programma raccontando di aver visto la coppia litigare pochi giorni prima del ritrovamento in una piazza del centro storico. Una lite accesa e violenta, tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine che poi avevano identificato l’uomo. Le indagini ora vanno avanti per fare piena luce su ogni aspetto della vicenda, a partire dall'identità della donna, probabilmente americana, e alle cause della sua morte.

L’arrivo in Italia

Si cerca anche di ricostruire i passaggi dell’uomo, della donna e della bambina in Italia. Le prime tracce dei tre nel nostro Paese risalirebbero ad aprile, anche se non si hanno notizie sul loro ingresso in Italia né ci sarebbero registrazioni all'interno del portale in cui confluiscono tutti i nominativi di chi affitta un alloggio. I tre avrebbero utilizzato i servizi della Caritas: il nome dell'uomo sarebbe stato registrato alla mensa e sarebbe emerso quando è stato identificato dopo la lite. Madre, bimba e Ford erano stati avvistati spesso nella zona di Villa Pamphilj e anche in altre zone di Roma. Durante la settimana precedente al ritrovamento dei due corpi, avrebbero utilizzato spesso per mangiare i tavoli del mercato San Silverio, a San Pietro, e i bagni per lavarsi. Sono state raccolte diverse testimonianze di commercianti e anche di chi vive in strada. Qualcuno avrebbe descritto l’uomo come “violento”.