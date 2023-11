Maltempo Toscana, Nardella: stiamo monitorando con grande attenzione

Il maltempo continua a martoriare la Toscana (oltre ad altre zone d'Italia). A Sky TG24 è intervenuto il sindaco di Firenze, Dario Nardella: "Stiamo monitorando con grandissima attenzione anche gli affluenti dell'Arno, il cosidetto reticolo minore che attraversa la città. Ad esempio, il fiume Mugnone e il Terzolle. Anche se va detto ci sono situazioni più critiche dove il sindaco ha chiesto l'intervento dei mezzi anfibi per soccorrere le persone", ha detto. ( MALTEMPO TOSCANA - SCUOLE CHIUSE )

Le dichiarazioni

E ancora: "Lì il fiume Bisenzio è abbastanza importante, ha rotto l'argine e la situazione è molto critica come in tutta la piana. Come sindaco di una città metropolitana, sono collegato alla centrale della Protezione civile metropolitana con cui stiamo monitorando altre aree, soprattutto l'Alto Mugello, dove si sono registrate delle frane e il crollo di un ponte a Palazzolo sul Senio".