Sciopero, Landini: "Precettino pure, noi non ci fermiamo"

Il segretario generale della Cgil tira dritto, dopo la precettazione per l'agitazione in programma per venerdì. Intanto, la presidente della Commissione di Garanzia Paola Bellocchi, in una audizione alla Camera, ribadisce: lo sciopero del 17 novembre non si può considerare uno sciopero generale, sono infatti escluse moltissime categorie

Continua lo scontro tra il ministro dei Trasporti Salvini e i sindacati sullo sciopero di venerdì 17 novembre. "Possono precettare finché gli pare, noi non ci fermiamo fino a quando non abbiamo ottenuto dei risultati", tira dritto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Mentre dalla Uil Bombardieri afferma: "Il ministro Salvini è intervenuto riducendo da 8 a 4 ore" lo sciopero per il settore dei trasporti pubblici, "valuteremo tra qualche ora insieme alla Cgil e a Landini quale sarà il nostro comportamento, perché è chiaro che di fronte a un atto di precettazione ci sono responsabilità e ricadute sui lavoratori, quindi valuteremo con l'obiettivo di tutelare i lavoratori". Intanto, la presidente della Commissione di Garanzia Paola Bellocchi, in una audizione alla Camera, ribadisce: lo sciopero del 17 novembre proclamato da Cgil e Uil non è uno sciopero generale. Sono "escluse moltissime categorie", spiega. "Per come è stato interpretato lo sciopero generale riguarda la generalità delle categorie". Questa è una "una proclamazione chiusa, conteneva una serie di categorie escluse. Ci è sembrato - ha aggiunto - non ricorressero i presupposti di uno sciopero generale".