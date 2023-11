Scontro Salvini-Landini sullo sciopero. Garante: "Mancano requisiti"

Con una nota il Garante ha confermato che allo sciopero di 24 ore dei trasporti proclamato da Cgil e Uil per il 17 novembre mancano i requisiti dello sciopero generale. Nelle scorse ore Salvini aveva attaccato: "Milioni di italiani non possono essere ostaggio dei capricci di Landini". Così i sindacati: "Capisco il suo nervosismo, in campagna elettorale ha raccontato che avrebbe aumentato gli stipendi e cancellato la Fornero. E di tutto questo non c'è traccia"

"Lo sciopero, così come proclamato dalle confederazioni sindacali (con esclusione di numerosi settori) non può essere considerato, come da consolidato orientamento della Commissione, quale sciopero generale, ai fini dell'applicazione della disciplina che consente delle deroghe alle normative di settore sui servizi pubblici". Lo scrive in una nota La Commissione di garanzia sugli scioperi in merito alla mobilitazione proclamata per venerdì 17 novembre da Cgil e Uil. Una protesta sulla quale si erano scontrati nelle scorse il leader della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Dopo la nota del Garante, Uiltrasporti ha fatto sapere di essere "intenzionata ad andare avanti con questa protesta non ottemperando alle limitazioni richieste".

Garante: "Mancano i requisiti"

Nel comunicato del Garante è stato quindi confermato che allo sciopero di 24 ore dei trasporti proclamato da Cgil e Uil per il 17 novembre prossimo mancano i requisiti dello sciopero generale e quindi non può essere soggetto a deroghe dalle normative previste nel settore sui servizi pubblici, riconfermando dunque la richiesta avanzata l'8 novembre scorso di revocare lo sciopero nel settore aereo e dell'igiene ambientale e ridurre e rimodulare gli orari degli scioperi del trasporto pubblico locale, dei vigili del Fuoco e del trasporto ferroviario, anche in considerazione di altre astensioni già previste in date vicine. "La Commissione di garanzia, con la decisione assunta, non intende in alcun modo mettere in discussione l’esercizio del diritto di sciopero, ma continuare ad assicurare l’osservanza delle regole che ne garantiscono il contemperamento con i diritti costituzionali della persona", conclude la nota.

Botta e risposta tra Salvini e Landini

In merito allo sciopero, "milioni di italiani non possono essere ostaggio dei capricci di Landini che vuole organizzarsi l'ennesimo weekend lungo" aveva affermato il leader del Carroccio Matteo Salvini nelle scorse ore. Non si era fatta attendere la risposta del segretario della Cgil Maurizio Landini: "Capisco il suo nervosismo, in campagna elettorale ha raccontato che avrebbe aumentato gli stipendi e cancellato la Fornero. E di tutto questo non c'è traccia. Forse Salvini, che non ha mai lavorato, pensa al suo weekend". Ad accendere la miccia era stata una nota della Lega, la seconda in due giorni: "In vista dello sciopero annunciato per il 17 novembre è incredibile la mancanza di ragionevolezza della Cgil che, come certificato dal Garante, ignora perfino l'Abc delle mobilitazioni, così come chiarito dal Ministro Salvini. In nessun caso il settore trasporti potrà essere paralizzato per l'intera giornata". Dopo la nota del Garante, è arrivata un'altra nota della Lega: "La Commissione di Garanzia degli scioperi mette in castigo il capriccioso Maurizio Landini: bocciata la pretesa del leader della Cgil di trascorrere un weekend lungo il prossimo 17 novembre sulla pelle di milioni di

italiani. La mobilitazione - prosegue la Lega - non potrà essere di 24 ore: i troppi anni a servizio del Pd al governo nazionale hanno arrugginito la Cgil che evidentemente ha dimenticato l'abc".