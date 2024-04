Harvard, calano le iscrizioni: "Colpa delle proteste contro Israele"

Secondo il New York Times, la reputazione della più antica università statunitense sarebbe stata compromessa da mesi di “turbolenze” legate alla guerra in Medioriente, culminate poi nella lettera di alcuni studenti in cui si affermava che Israele “era interamente responsabile” degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Rispetto alle quasi 57mila domande dell'anno scorso, quest'anno l'ateneo del Massachusetts ha registrato 54mila iscrizioni, con un calo del 5%

Le domande di iscrizione all'Università di Harvard sono diminuite nell'ultimo anno, nonostante molti altri prestigiosi atenei statunitensi abbiano registrato numeri da record. Perché? Come riporta il New York Times, la reputazione della più antica università americana sarebbe stata “compromessa” da mesi di “turbolenze” legate alla guerra in Medioriente, culminate poi nella lettera studentesca in cui si affermava che Israele “era interamente responsabile” degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Questo, secondo il quotidiano di New York, avrebbe dissuaso alcuni studenti dal fare domanda all'ateneo del Massachusetts.