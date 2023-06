Corte Suprema: "Atenei Usa non possono valutare razza per ammissioni"

Cronaca

L’ateneo politecnico del capoluogo lombardo è la prima facoltà in Italia e la 123esima in tutto il mondo: raggiunge così la posizione più alta mai ottenuta nel QS World University Rankings, la classifica stilata ogni anno dall’agenzia britannica Quacquarelli. La top 10 globale delle università più quotate è quasi tutta a stelle e strisce (con qualche incursione asiatica ed europea). Numero uno al mondo è il MIT - Massachusetts Institute of Technology