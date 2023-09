Brad Pitt e Mauro Corona insieme a Misurina. FOTO

"Con Brad Pitt a Misurina" ha scritto Mauro Corona su Facebook, postando uno scatto che lo ritrae insieme all'attore.

La coppia che non ti aspetti

Con il lago Misurina sullo sfondo, l'attore e lo scrittore-scalatore hanno posato uno al fianco dell'altro. Atterrato a Bolzano lo scorso mercoledì, Brad Pitt - nell'immagine - indossa un berretto, una camicia a quadri, un bomber e un paio di pantaloni beige. Sul viso, i suoi occhiali aviator. Perché si sono incontrati, il divo e Mauro Corona? Si sono organizzati o è stato un incontro casuale? Non è dato saperlo, per il momento. Come resta avvolto nel mistero il motivo del soggiorno di Pitt in Trentino Alto Adige e in Veneto. Secondo indiscrezioni, però, l'attore soggiornerebbe all'Hotel Palace di Merano, il che avvalorerebbe l'ipotesi della Medical Spa. L'altra ipotesi, ben più affascinante, è la ricerca della giusta location per un film su Ötzi.

Mauro Corona cicerone?

Il suo interesse per l'uomo di Similaun, Brad Pitt non l'ha mai nascosto. A confermarlo c'è il tatuaggio che fa bella mostra dall'avambraccio sinistro. La mummia venne ritrovata, il 19 settembre 1991, proprio in Alta Val Senales. Che Mauro Corona, profondo conoscitore di quei luoghi, gli abbia fatto da Cicerone? Per il momento, l'opinionista del programma condotto da Bianca Berlinguer non ha voluto dare spiegazioni.