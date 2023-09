Brad Pitt all'aeroporto di Bolzano: sarà qualche giorno a Merano

Brad Pitt è arrivato all'Aeroporto di Bolzano a bordo di un jet privato . E, sebbene il motivo della sua visita sia avvolto nel mistero, le ipotesi più gettonate sono due: un soggiorno in una medical spa , oppure la necessità di trovare le giuste location per un film su Ötzi , progetto cinematografico a cui da sempre ambisce (l'attore è talmente tanto affascinato dalla mummia del Similaun da essersi tatuato sull'avambraccio sinistro la sagoma di Ötzi). Con un ampio cappello sulla testa, e gli immancabili occhiali aviator, Brad è giunto in Italia con una valigia griffata e una chitarra. Da Bolzano, il divo si è poi spostato a Merano. Ma, le ragioni, sono tutte da scoprire.

Le tante volte di Brad Pitt in Italia

Non è certo la prima volta che Brad Pitt sceglie l'Italia come sua meta, di lavoro o di piacere. Solamente un paio di settimane fa si trovava a Monza (FOTO), per assistere al Gran Premio d'Italia (l'attore interpreterà proprio un pilota di Formula 1 nel suo prossimo film, che avrà anche scene girate all'autodromo lombardo). Nel 2004 era invece stato a Roma per le riprese di Ocean’s Twelve di Steven Soderbergh. Tante anche le sue vacanze organizzate nel Bel Paese, con Angelina Jolie, coi suoi figli o da solo, ospite della villa di George Clooney a Laglio o in sontuosi hotel del Sud Italia. In Trentino Alto Adige, tuttavia, non era mai stato avvistato.