Apulia Horror International Film Festival 2024, vince il corto Selfie

Il videomessaggio di Federico Zampaglione

All’ingresso del resort, il furgoncino magico della Bottega del cinema di Mario Scarlino, che ha attratto gli avventori. Il Jack Torrance del manifesto del festival è stato profetico: quasi a metà serata, dopo il primo cortometraggio, giusto il tempo di spostarsi nella sala interna del resort ed è scoppiato un temporale: la memoria ha rimandato subito a quell’Overlook Hotel di Shining. Tuttavia, a fine serata, prima delle proiezioni, arriva una sorpresa: un video messaggio direttamente da Federico Zampaglione, reduce dal successo del suo ultimo horror The Well, il quale, prima di cominciare un concerto, ha detto di voler partecipare anche lui all’Apulia Horror (“Non mi avete invitato!… ci sarei venuto” dice scherzosamente). I direttori artistici, prontamente, hanno risposto sui social che Zampaglione è il benvenuto ad AHIFF 2025, che si terrà il prossimo giugno. E allora, aspettiamo tutti Zampaglione il prossimo anno e chissà quali altri sorprese vista la calda accoglienza di questa edizione, il grande entusiasmo e gli apprezzamenti dagli addetti ai lavori e dal pubblico, per quello che sembra essere un festival di riferimento per il genere sia per la qualità della selezione sia per le caratteristiche proprie dell’evento, che lo rendono unico. Nel frattempo, diversi impegni attendono i direttori artistici Francesco Corchia e Andrea Cavalera: continua, infatti, il viaggio nei festival del cortometraggio da loro scritto e diretto Gli ultimi giorni di pioggia (selezionato in Kosovo, a Benevento, in Sicilia, a Corato e in Basilicata) ed è in cantiere il nuovo cortometraggio