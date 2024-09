Il 14 settembre 2024, dalle ore 19, presso Eco resort Le Sirenè di Gallipoli, si terrà la serata speciale di AHIFF2024! Con il patrocinio del Comune di Gallipoli e organizzato in collaborazione con Caroli Hotels che quest'anno offre anche una splendida location all'evento. All'ingresso del Resort ci sarà il magico furgoncino del Cinema di Mario Scarlino, ormai tradizione dell'evento.



Dopo l'apertura musicale con le Horror machines del musicista Luca Alfieri, che creerà l'atmosfera giusta per iniziare la serata, si partirà con le proiezioni: il cortometraggio fuori concorso "Heavens" di Alberto Meleleo e poi i cortometraggi selezionati in gara:

Selfie, di Giulio Manicardi - Italia

La croix, di Joris Fleurot - Francia

Étreinte, di Axel Zeltser - Francia

La brava gente, di Simone Polito - Italia

Selflesh, di Rudy Keil - Francia

Bookwarm, di Javier Yanez Sanz - Spagna



A seguire un Lungometraggio fuori concorso (che sarà annunciato) e infine la fase delle premiazioni con la proiezione del lungometraggio vincitore e l'assegnazione dei premi miglior cortometraggio, premio della critica e del Vespertilino Award assegnato da Tania e Markus di Ore d'Orrore, oramai preziosi partner del Festival. Insomma una serata all'insegna del brivido, del Cinema e del divertimento. I direttori artistici Francesco Corchia e Andrea Cavalera dichiarano: "Per quest'anno una formula completamente diversa, un'unica serata in una location inedita, incentrata sui film in gara e impreziosita dai nostri partner storici oltre che dalla novità rappresentata dalla suggestiva performance di Luca Alfieri. Siamo orgogliosi di aver ispirato, in questi anni, tante realtà sia vicino a noi che oltre i confini provinciali e siamo sempre aperti a collaborazioni e nuove amicizie. Ci rende felici constatare che quando viaggiamo in giro per l'Italia, il nome di AHIFF suscita sempre tanto entusiasmo tra gli appassionati. Ringraziamo quindi il Comune di Gallipoli per aver creduto in questo evento e Attilio Caputo con tutto lo staff di Caroli Hotels, per aver sempre accolto gli ospiti dell'evento e, quest'anno, aver offerto la location".