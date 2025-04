Ed Sheeran, è uscita la nuova canzone Azizam

Dopo settimane di attesa, Ed Sheeran ha finalmente alzato il sipario sulla sua nuova era discografica. L’artista ha lanciato Azizam come primo singolo estratto da nuovo album in arrivo prossimamente

Ed Sheeran, il nuovo brano azizam

Dopo settimane di attesa, Ed Sheeran (FOTO) ha finalmente alzato il sipario sulla sua nuova era discografica. L’artista ha lanciato Azizam: “Amo imparare di più sulla musica e sulle diverse culture, più viaggio e più mi connetto con le persone. È stato come aprire una porta su un mondo completamente nuovo ed entusiasmante”.

Come riportato da CapitalFM, ‘Azizam' è una parola della lingua persiana che significa ‘mio caro’ o ‘mio amato’. La canzone è una lettera d’amore dell’artista alla moglie.

Ecco il testo di Azizam:

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancin' lights

Be mine, be mine, azizam

I wanna be nowhere but here with you now

I wanna be one in the space

I wanna be tangled and wrapped in your cloud

I wanna be close to your face

Well, tomorrow can wait, losin' time in this place

Till the sun is awake, be like a magnet on me

I don't care what they say, we can do it our way

And if love's just a game, thеn come and play

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show mе how to move like the water

In between the dancin' lights

Be mine, be mine, azizam

Azizam

Azizam

I wanna get lost in your ocean and drown

I wanna be careless and free

I wanna live here in the moment we found

I wanna be all that you see

Well, tomorrow can wait, losin' time in this place

Till the sun is awake, be like a magnet on me

I don't care what they say, we can do it our way

And if love's just a game, then come and play

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancin' lights

Be mine, be mine, azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancin' lights

Be mine, be mine, azizam

Azizam

Azizam