Mrs Doubtfire, la foto della reunion a trent'anni di distanza

"Le sorelle si sono divertite così tanto a uscire con i fratelli. Mara Wilson e Matthew Lawrence si sentono ancora miei fratelli , anche trent'anni dopo le riprese di Mrs Doubtfire", ha commentato Lisa Jakub. Spiegando che, nonostante siano passati tre decenni, si sentono ancora come una famiglia. La foto è stata scattata a San Francisco , e non era programmata. Semplicemente, i tre attori si sono trovati nello stesso momento nella stessa città. Lo ha spiegato Mara Wilson, commentando: "È stato così divertente che, la stessa settimana in cui sono andata a San Francisco, ho potuto riunirmi con i miei fratelli Doubtfire". Ha poi aggiunto: "È sempre una gioia vedere Lisa e Jakub, ed è sempre così buffo essere sul Brotherly Love Podcast", riferendosi all'apparizione di lei e Lisa nel podcast dei fratelli Lawrence, come si vede da una seconda foto di gruppo in cui sono ritratti anche Joey e Andrew Lawrence.

Un sequel che non ci sarà

Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre racconta la vita del doppiatore Daniel Hillard (Robin Williams), in cerca di un'occupazione, e con personalità e idee totalmente diverse da quelle di sua moglie Miranda (Sally Field). Quando la donna chiede il divorzio, Daniel si trasforma in "Mrs. Doubtfire", tata e governante che Miranda assume per prendersi cura dei bambini. Il cast del film, che ha anche dato origine a un musical a Broadway, si è già riunito in passato. Non solo: lo scorso novembre, in occasione del trentesimo anniversario del film, il regista Chris Columbus ha rivelato che, lui e Robin Williams, erano in trattativa per un potenziale sequel. La sceneggiatura era già scritta: i due ne hanno parlato a casa dell'attore, hanno letto la bozza. Ed è stato quello il loro ultimo incontro. Ma Robin Williams ora non c'è più. E un sequel senza di lui non avrebbe senso.