Zendaya sta pensando di dirigere un episodio di Euphoria 3

Zendaya guarda avanti e nel suo futuro potrebbe esserci un importante lavoro alla regia di un episodio della saga di Euphoria 3 . L’attrice, che proprio con il primo capitolo della serie HBO ha stabilito il record come attrice più giovane a vincere un Grammy, ora sarebbe pronta a posizionarsi dall’altra parte della macchina da presa. Un ruolo inedito per lei, che come raccontato dalla stessa Zendaya avrebbe dovuto ricoprire già tempo fa in un episodio della seconda stagione. All’epoca, il progetto saltò perché l’attrice dovette recitare e, quindi, preferì non sovrapporre i due impegni, già piuttosto importanti, dedicandosi solamente alla parte attiva della registrazione.

Zendaya regista per Euphoria 3

approfondimento

Zendaya, le foto della protagonista di Euphoria e Dune che a 24 anni ha conquistato l’Emmy Award

È stata la stessa Zendaya a confermare l’intenzione di tentare anche la strada della regia, rivelando i piani saltati della stagione precedente: “È divertente, perché in realtà avrei dovuto dirigere il sesto episodio della seconda stagione di Euphoria, ma poi ho dovuto recitare anche in quello. Non avevo abbastanza tempo, quindi questa volta non ne ho avuto modo”.

La nota di delusione si percepisce nelle parole di Zendaya che, però, subito dopo ha aperto le porte a una nuova possibilità per un prossimo futuro come regista: “Volevo avere abbastanza tempo da dedicargli, per poterlo fare al meglio. Quindi forse nella prossima stagione”. La giovane artista, che ha dimostrato in più occasioni di avere talenti straordinari in numerose discipline, ora vuole stupire i suoi fan anche sotto l’inedita veste di regista e pare stia lavorando per farsi trovare pronta all’appuntamento. Tuttavia, i tempi non sono ancora maturi per ipotizzare l’uscita di Euphoria 3. La certezza è che la serie di HBO proseguirà con un terzo capitolo la cui produzione, però, non ha ancora visto la luce e tra le cause potrebbe esserci proprio Zendaya.