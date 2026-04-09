Il creatore della serie HBO ha ricordato le perdite della produzione degli ultimi anni e ha spiegato come queste abbiano influenzato la scrittura e il senso della storia. Sulla fine dello show ha aggiunto che ogni stagione, a partire dalla prima, è stata scritta da lui come se fosse l'ultima

Mancano pochi giorni al ritorno di Euphoria in tv e il debutto della terza stagione, che in Italia è atteso per il 13 aprile, in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky e in streaming su Now, è l'occasione per i protagonisti e i realizzatori di tirare le somme di una fase creativa lunga - il ciclo di episodi precedente è andato in onda nei primi mesi del 2022 - nella quale sono successe molte cose, inclusa la scomparsa di due membri del cast originale, presenti nello show fin dall'inzio, Angus Cloud ed Eric Dane.

Sam Levinson ha ricordato con emozione i due attori rivolgendo un pensiero anche a Kevin Turen, che è stato uno dei produttori della serie.

Le tre perdite sono state menzionate dall'autore sul palco prima dell'anteprima della serie a Los Angeles ma Levinson ha parlato a lungo nelle interviste di come questi eventi abbiano influito sulla scrittura della terza stagione di Euphoria.

La scrittura della stagione influenzata dalle perdite nel cast Euphoria 3 racconterà le vicende del gruppo di protagonisti introdotti da Sam Levinson nel 2019 con un salto temporale. I più giovani hanno lasciato la scuola superiore da qualche anno e ora sono alle prese con la vita adulta.

La sinossi ufficiale anticipa che i nuovi episodi avranno, tra i temi principali il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male, affrontati attraverso le vicende di un gruppo di amici di vecchia data.

Il salto temporale è stata una decisione narrativa legata agli eventi.

Tra la seconda e la terza stagione di Euphoria sono passati quattro anni e la morte di Angus Cloud, l'interprete di Fezco, personaggio amatissimo dai fan, nell'estate del 2023 è stato un punto di svolta.

Levinson ha ammesso di essersi fatto molte domande a seguito della morte prematura dell'attore e ne ha parlato con voce rotta e molta emozione sia nelle interviste sul red carpet della premiére di Los Angeles che sul palco, prima della proiezione dei nuovi episodi.

Deadline ha riportato sui social il video del discorso integrale di Levinson.

"Quando Angus è morto è stata dura. Lo amavo profondamente", ha detto l'autore che ha continuato: "Ho imparato molto quell'anno, ma quello che ho capito più di ogni altra cosa è che la morte è ciò che dà senso alla vita. Non si può essere arroganti riguardo all’esistenza. Sei costretto a fare i conti con il fatto che la vita stessa è una meraviglia, un dono, una benedizione profonda".

I ritardi nella produzione di Euphoria 3 sono legati agli impegni concomitanti dei membri del cast, agli scioperi a Hollywood delle passate stagioni ma anche a una fase creativa che ha risentito degli eventi. Levinson spiega: "Il vero problema è stato trovare un modo per rendere omaggio a coloro che abbiamo perso". Vedi anche Euphoria 3, le foto del cast alla première a Hollywood. FOTO