“Abbiamo un regalo di Natale anticipato per voi!”. A tre anni di distanza dall’ultimo album, i Bon Jovi hanno pubblicato il primo inedito Christmas Isn’t Christmas, che anticipa le celebrazioni per i 40 anni del gruppo . I componenti Jon Bon Jovi , Hugh McDonald, Tico Torres, Phil Xenidis, John Shanks ed Everett Bradley hanno registrato il nuovo brano all’interno di una chiesa di Nashville, in Texas, e hanno posato al completo davanti al Santa’s Pub della città in compagnia del proprietario Denzel “Santa” Irwin. Per festeggiare il traguardo di carriera della band del New Jersey è in arrivo anche un’edizione limitata del Monopoli .

I PROGETTI IN CANTIERE

In una recente intervista rilasciata a People il co-fondatore ed ex chitarrista dei Bon Jovi, Richie Sambora, che ha lasciato la band nel 2013, ha dichiarato di essere pronto per la reunion tanto attesa dai fan. “Credo sia giunto il momento di farlo. Festeggiamo i 40 anni di carriera ma mi sento più giovane che mai. Mi diverto. Potrebbe davvero accadere ed è solo questione di capire quando saremo tutti pronti. Si tratterà di un impegno enorme". Sambora ha inoltre rivelato che sarebbe in lavorazione un documentario sulla carriera del gruppo: “Ho partecipato a delle cose, la gente vuole venire a vederci suonare ed è qualcosa che renderà tutti felici”. Dopo tanti anni, i fan non negano l’affetto alla band: “La gente ama tornare indietro e ascoltare gli album che hanno accompagnato la loro vita. In qualche modo so che, fortunatamente, sono stato un canale per tutto questo, a dimostrazione che la musica dura per sempre ed è un linguaggio internazionale".