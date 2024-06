Ed Sheeran, possibile scaletta e dettagli dei concerti al Lucca Summer

L'artista britannico, che ha venduto 56 milioni di album e 150 milioni di singoli in tutto il mondo, si esibirà l'8 e il 9 giugno sul palco della città toscana per le uniche due date italiane del suo tour. Ad aprire l'evento sarà la cantautrice Birdy

È un calendario come sempre molto fitto quello del Lucca Summer Festival . Dopo l’apertura con il concerto di Eric Clapton, la città toscana è ora pronta ad accogliere per due date, sabato 8 e domenica 9 giugno, un numero uno assoluto: Ed Sheeran . Il cantautore inglese per il suo tour +–=÷× (detto The Mathematics Tour) ha scelto Lucca come unica località italiana. Vediamo tutti i dettagli

La scaletta

Nel corso delle due serate regalerà al pubblico tutti i suoi più grandi successi e sarà impossibile per i fan non cantare a squarciagola. Come ospite speciale, per aprire i suoi concerti, Ed Sheeran ha scelto di portare sul palco la cantautrice britannica Birdy, candidata ai Grammy nel 2013 per la miglior canzone scritta per un film, televisione o altri media audio-visivi con Learn Me Right (assieme ai Mumford & Sons). Ecco la possibile scaletta dell’evento:

1. Castle on the Hill

2. The A Team

3. I'm a Mess

4. Give Me Love

5. Love Yourself (Justin Bieber cover)

6. Take It Back / Superstition / Ain't No Sunshine

7. Shivers

8. Don't / No Diggity / California Love / The Next Episode

9. Eyes Closed

10. Thinking Out Loud

11. Photograph

12. Perfect

13. Bloodstream

14. You Need Me, I Don't Need You

15. Shape of You

16. Bad Habits