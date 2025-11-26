La lunga attesa dei fan di Stranger Things sta per terminare. Giovedì 27 novembre, in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) arriva il primo volume della quinta e ultima stagione della popolarissima serie tv fantasy horror (IL TRAILER). Quattro episodi, per cominciare, poi altri tre il 26 dicembre e il gran finale da due ore la notte di Capodanno, quando in Italia saranno le 2 del mattino.

Tra poco sarà dunque chiaro cosa accadrà al gruppo di amici che nove anni fa, nel 2016, avevano iniziato la loro spaventosa avventura nel Sottosopra partendo da una cantina in cui giocavano a Dungeons & Dragons. Dustin, Lucas, Mike, Will, Eleven e Max saranno ancora accompagnati da Steve, Nancy, Jonathan, Joyce e Hopper, nell’ultimo scontro con Vecna.

L'incontro a Lucca Comics

Abbiamo intervistato Matt e Ross Duffer, fratelli creatori della serie, a Lucca Comics & Games 2025, dove sono stati ospiti per il primo evento di lancio mondiale del finale, insieme a quattro membri storici del cast: Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp (qui potete vedere l’intervista ai quattro attori).

Le parole dei fratelli Duffer

“È la nostra stagione più emozionante”, ci hanno detto spiegando come le emozioni provate sul set nel lavorare insieme per l’ultima volta e salutarsi si siano incrociate con quelle della trama, che gli spettatori potranno sperimentare da casa, “avevamo chiaro il finale, ma gran parte della quinta stagione lo abbiamo scoperto andando a ritroso, per poi portare la storia alla conclusione che volevamo”. E ci hanno parlato del loro rapporto con i giovani membri del cast, arrivati bambini e diventati giovani uomini e donne. Potete vedere l’intervista integrale nel video in testa a questo articolo.

SINOSSI

Autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall’apertura dei portali e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla: non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l’avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest'incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l'ultima volta.

Il cast

Nel cast della quinta stagione figurano Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max Mayfield), Noah Schnapp (Will), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (tenente Akers) e Linda Hamilton (dottoressa Kay).