Il 27 novembre arrivano in streaming su Netflix i primi quattro episodi della stagione finale di Stranger Things. Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp sono stati ospiti di Lucca Comics & Games per il primo evento al mondo di lancio del finale

Mancano poco più di due settimane all'arrivo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) della quinta e ultima stagione di Stranger Things. I primi quattro episodi usciranno infatti il 27 novembre, poco meno di un mese dopo l'approdo dei in Italia creatori e del cast della popolarissima serie televisiva, a Lucca Comics & Games 2025 per il primo evento mondiale di lancio dell'attesissimo finale. Il Volume 2, con gli episodi 5, 6 e 7 arriverà in streaming il 26 dicembre, mentre il lungo episodio finale uscirà il 1° gennaio 2026, sempre alle 2 del mattino italiane.

Le parole degli attori

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp si sono buttati nell'abbraccio dei fan e hanno parlato delle emozioni vissute nel girare l'ultima stagione, di quello che il pubblico potrà aspettarsi e di cosa ha lasciato sulle loro vite questa esperienza. Così abbiamo scoperto che Mike, Dustin, Lucas e Will hanno lasciato molto in Finn, Gaten, Caleb e Naoh, mischiandosi con loro fin quasi a non esserne più distinguibili.

Emozionati e commossi, i quattro attori sembrano realmente un gruppo di amici che si conosce da anni (e in effetti è esattamente quello che sono), cresciuti insieme in un contesto decisamente particolare, felici di aver condiviso un'esperienza tanto speciale e impattante sulle loro carriere quanto sulle loro vite. Nell'intervista che potete vedere in testa a questo articolo, i quattro attori raccontano le loro sensazioni e quelle che sperano di poter suscitare nei fan.

SINOSSI

Autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall’apertura dei portali e i nostri eroi sono uniti da

un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla: non si sa dove si trovi né

quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena

militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con

l’avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare.

La battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra

situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest'incubo è necessario che il gruppo al

completo resti unito, per l'ultima volta.

Il resto del cast

Nel cast della quinta stagione figurano anche Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (tenente Akers) e Linda Hamilton (dottoressa Kay).