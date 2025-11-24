A pochi giorni dal debutto in tv degli episodi del Volume 1 di "Stranger Things 5", Netflix ha diffuso il trailer finale in italiano. La clip mostra il gruppo di giovani protagonisti alle prese con un piano rischioso e dagli esiti incerti. Lo show è disponibile in streaming dal 27 novembre

Manca pochissimo al ritorno ad Hawkins per i fan di Stranger Things, ormai impegnati col conto alla rovescia per il rilascio dei primi quattro episodi del Volume 1, disponibili in streaming su Netflix da giovedì 27 novembre, visibili anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick.

Il nuovo trailer finale, disponibile col doppiaggio in italiano, mostra il gruppo dei giovani protagonisti pronti per un nuovo piano che li porterà a scontrarsi con Vecna, misteriosamente scomparso.

Timorosi ma determinati a salvare la città e se stessi, fanno squadra per affrontare l'oscurità che minaccia le loro esistenze. Lo scontro finale annunciato dai creatori per il gran finale dello show, inizia con un incredibile salto nell'altra dimensione attraverso uno dei tanti portali aperti sulla Terra.



Le immagini: pronti allo scontro finale

Tutto è pronto per Stranger Things 5, stagione conclusiva dello show Netflix in onda dal 2016 che, in quasi dieci anni, ha visto crescere il pubblico dei fan che hanno reso la serie un titolo di culto del piccolo schermo.

Giovedì 27 novembre arriveranno anche in Italia (a partire dalle 2:00 del mattino) i nuovi episodi, attesi dal pubblico dall'estate del 2022, ovvero, dalla messa in onda degli episodi della quarta stagione.

Tra pochi giorni debutteranno i primi quattro episodi del Volume 1, che corrispondono alla prima metà della final season.

A Hawkins è tempo di resa dei conti e di uno scontro senza esclusione di colpi che ammette un solo vincitore: Vecna o gli abitanti di Hawkins.

Nel trailer finale in italiano, il gruppo di protagonisti si prepara alla battaglia mettendo a punto un piano che viene definito da Mike (Finn Wolfhard) "un po' folle". Non ci sono, del resto, alternative per battere Vecna che non comportino rischi mortali e gli scontri con i demogorgoni lo provano.

Undici (Millie Bobby Brown) è in prima linea nella battaglia ma i suoi storici compagni d'avventura non la lasceranno da sola.

Steve (Joe Keery) parte a razzo per infilarsi in uno dei tanti portali aperti ad Hawkins a bordo della sua automobile modificata per la missione. Con lui ci sono Dustin (Gaten Matarazzo), Nancy e Jonathan (Natalia Dyer e Charlie Heaton).

Il gruppo di protagonisti è diviso per agire su più fronti ma Vecna potrebbe essere più furbo. Will (Noah Schnapp) gela gli amici rivelando : "Lui sa dove siamo".

Il conto alla rovescia per la nuova stagione

Gli episodi di Stranger Things 5 accompagneranno i fan nelle prossime settimane con un'uscita divisa in tre appuntamenti, col Volume 2 pronto per il 26 dicembre e il gran finale in tv (negli Usa, anche in cinema selezionati) il 1° gennaio 2026.

In tutto il mondo è febbrile l'attesa per la conclusione della storia concepita dai realizzatori con episodi lunghi come film.

Oltre alle première organizzate nelle scorse settimane (VEDI LE FOTO DELL'ANTEPRIMA DI LOS ANGELES), e al rilascio per tutti della clip coi primi cinque minuti della nuova stagione, i fan dello show a Los Angeles hanno potuto assistere a un'anteprima davvero unica, una vera e propria esperienza immersiva a Melrose Avenue, che è stata chiusa al pubblico per un tratto per essere trasformata in Hawkins negli anni Ottanta.