Stranger Things, al cinema l'episodio finale della quinta stagione

I FAN DEL SOTTOSOPRA

In un recente articolo di Variety sulla realizzazione della quinta e ultima stagione della serie tv Stranger Things, i creatori dello show Matt e Ross Duffer avevano espresso l’interesse di presentare l’episodio finale in anteprima nei cinema contemporaneamente all’uscita in streaming la notte di Capodanno. “Le persone non hanno la possibilità di sperimentare quanto tempo e impegno vengono dedicati a suono e immagini, e li vedono a una qualità ridotta. Più di questo, si tratta di viverli contemporaneamente con i fan”, aveva spiegato Matt. “Sarebbe fantastico, perché i fan potrebbero essere lì con altri fan e vivere l’esperienza come un’esperienza comunitaria: sarebbe incredibile”, gli aveva fatto eco Ross. Nonostante Netflix distribuisca principalmente sulla piattaforma di streaming i suoi contenuti originali, spesso ha portato nelle sale cinematografiche lungometraggi. È il caso del film Narnia di Greta Gerwig, che sarà proiettato in versione Imax l’anno prossimo, e delle pellicole che potrebbero ricevere una candidatura agli Oscar, come Frankenstein di Guillermo del Toro, Jay Kelly di Noah Baumbach con George Clooney e A House of Dynamite di Kathryn Bigelow, che debutteranno in un numero limitato di sale. Anche il successo estivo del film d’animazione KPop Demon Hunters approderà nelle sale. Tuttavia, Bela Bajaria, responsabile dei contenuti Netflix, aveva inizialmente scartato l’idea di proiettare al cinema il finale di Stranger Things. “Molte persone – molte, molte, molte persone – hanno guardato Stranger Things su Netflix”, aveva detto. “Non ha sofferto di mancanza di dialogo, di comunità, di condivisione o di fandom. Credo che pubblicarlo su Netflix stia dando ai fan ciò che vogliono”. In ogni caso, dopo la pubblicazione dell’articolo di Variety, gli amanti dello show avevano manifestato sui social un grande interesse verso l’eventuale uscita nei cinema dell’ultimo episodio. “Accidenti, un’occasione persa per Netflix di fare più guadagni...essere al cinema sarebbe stato un evento colossale, con la gente vestita come Barbie”, aveva commentato un utente sotto il post Instagram della rivista americana, che aveva collezionato almeno 40.000 “Mi piace”. “Netflix sbaglia. Il nostro settore ha bisogno di più entusiasmo per la cultura cinematografica”, aveva ribadito un altro.