K-Pop Demon Hunters, in arrivo il merchandising con Hasbro e Mattel

Mattel commercializzerà e svilupperà una gamma di prodotti a tema KPop Demon Hunters in diverse categorie: ci saranno bambole, action figure, accessori, oggetti da collezione e playset con distribuzione in tutto il mondo (per offrire ai fan un'anteprima, il brand sta lanciando un pacchetto in edizione limitata di tre bambole fashion Huntr/x, disponibili per il preordine a partire dal 12 novembre sul sito Mattel Creations ma con spedizione nel 2026). La collezione di prodotti KPop Demon Hunters di Hasbro includerà invece peluche speciali, elettronica per ragazzi e giochi di ruolo . Inoltre, Hasbro creerà collaborazioni tra KPop Demon Hunters e altri marchi del gruppo, tra cui Hasbro Games, Wizards of the Coast, Nerf e Furby. Il primo prodotto a vedere la luce sarà Monopoly Deal: KPop Demon Hunters , con personaggi e temi tratti dal film, al prezzo di 12,99 dollari (disponibile per il preordine su Amazon, Target e Walmart a partire da martedì 21 ottobre, con spedizione a partire dall'1 gennaio 2026).

Netflix ha infatti affermato che la gamma di prodotti con licenza di Mattel e Hasbro "consentirà ai fan di tutte le età di immergersi nei personaggi, nella musica e nel mondo del film in modi nuovi e divertenti".

Netflix ha annunciato che, Mattel e Hasbro , sono state entrambe nominate licenziatarie globali "co-master" per i giocattoli di KPop Demon Hunters , disponibili a partire dalla primavera del 2026 . Secondo quanto riportato da Variety, una struttura di licenza di questo tipo è senza precedenti nel settore, a riflettere la forte domanda che Netflix prevede per il merchandising legato al film musicale.

Un successo planetario

Dopo il suo debutto su Netflix il 20 giugno scorso, sia il film che la colonna sonora di KPop Demon Hunters hanno scalato le classifiche. Il titolo è ora il film più popolare di tutti i tempi su Netflix, con oltre 325 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo in 91 giorni. La colonna sonora è stata in vetta alla classifica dei migliori 200 album di Billboard, ed è stata trasmessa in streaming 8,3 miliardi di volte a livello globale (il singolo Golden è diventato il singolo numero 1 di un gruppo femminile più longevo nella Billboard Hot 100 nel XXI secolo). Inoltre, i cinque personaggi principali del film sono stati tra i primi cinque costumi di Halloween più cercati di quest'anno.

L'enorme interesse per KPop Demon Hunters ha spinto Netflix a distribuire eccezionalmente il film per due giorni in oltre 1.700 cinema del Nord America (il 23 e 24 agosto scorsi). Non solo: la pellicola tornerà in sala nel weekend di Halloween, dal 31 ottobre al 2 novembre, in tutte e tre le principali catene cinematografiche statunitensi (AMC, Regal e Cinemark) e in sale selezionate.