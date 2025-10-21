Frankenstein di Guillermo del Toro esce al cinema: 7 cose da sapere

Il film con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz esce in alcune sale selezionate il 22 ottobre, poi arriverà su Netflix il 7 novembre. Il regista premio Oscar adatta il classico racconto di Mary Shelley ma precisa: "Per me è una storia romantica, una riflessione sul rapporto tra un padre e un figlio, certo non un horror"

Le location

Le riprese di Frankenstein sono iniziate il 12 febbraio 2024 a Toronto e sono proseguite anche al Royal Mile di Edimburgo e alla Burghley House di Stamford, nel Lincolnshire.

La musica

La colonna sonora è stata composta dal francese Alexandre Desplat, che ha già lavorato con Guillermo del Toro per La forma dell’acqua e Pinocchio. Desplat nel corso della sua carriera ha ottenuto 11 nomination agli Oscar per la Miglior colonna sonora: ha vinto due statuette, nel 2015 per Grand Budapest Hotel di Wes Anderson e nel 2018 proprio per La forma dell’acqua.

Da Andrew Garfield a Jacob Elordi

Inizialmente il ruolo del mostro doveva essere di Andrew Garfield, ma nel gennaio 2024 è stato sostituito da Jacob Elordi a causa di conflitti di programmazione derivanti dagli scioperi SAG-AFTRA. Guillermo del Toro aveva già progettato l’aspetto del mostro tagliandolo sulla fisicità di Garfield, e in nove settimane ha dovuto ridisegnare tutto per adattarlo a Elordi, che si è sottoposto a sessioni di 10 ore di trucco e poi ha raccontato: "Sono state preziose, imprescindibili. In questo personaggio ho messo tantissimo di me, e delle mie esperienze, della mia famiglia, la mia parte più pura. E quelle 10 ore mi aiutavano a fare quel passaggio".