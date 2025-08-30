Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Frankenstein al cinema, tra Whale, Mel Brook e Del Toro i film imperdibili sul mostro

Paolo Nizza

©Getty

Da Frankenstein di James Whale con Boris Karloff a La moglie di Frankenstein, dal cult comico Frankenstein Junior di Mel Brooks fino agli eccessi della Hammer e di Warhol, il mito creato da Mary Shelley attraversa decenni di cinema. In attesa del nuovo Frankenstein di Guillermo del Toro presentato alla Mostra del Cinema di Venezia  e in arrivo su Netflix, ecco i migliori film sul mostro più umano e immortale della storia del cinema, tra gotico, horror, parodia e poesia

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ