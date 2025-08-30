Da Frankenstein di James Whale con Boris Karloff a La moglie di Frankenstein, dal cult comico Frankenstein Junior di Mel Brooks fino agli eccessi della Hammer e di Warhol, il mito creato da Mary Shelley attraversa decenni di cinema. In attesa del nuovo Frankenstein di Guillermo del Toro presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e in arrivo su Netflix, ecco i migliori film sul mostro più umano e immortale della storia del cinema, tra gotico, horror, parodia e poesia