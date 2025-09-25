Presentato in concorso alla 82ª Mostra di Venezia, A House of Dynamite segna il ritorno alla regia di Kathryn Bigelow. Con Idris Elba e Rebecca Ferguson, il film racconta la corsa contro il tempo dopo il lancio di un missile non rivendicato contro gli Stati Uniti. In uscita l’8 ottobre nei cinema selezionati e dal 24 ottobre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) , il thriller politico si mostra oggi con il trailer ufficiale

Il mondo del cinema attendeva da anni il ritorno di Kathryn Bigelow dietro la macchina da presa. Oggi, con il lancio del trailer e di nuove immagini, A House of Dynamite si prepara a diventare uno degli eventi cinematografici più discussi dell’autunno. Il film, presentato in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, sarà distribuito dall’8 ottobre nelle sale selezionate e dal 24 ottobre arriverà su Netflix.

Una regista contro l’ombra nucleare

Bigelow, premio Oscar per The Hurt Locker e autrice di film come Zero Dark Thirty e Detroit, spiega di aver voluto affrontare un paradosso: «Viviamo sotto l’ombra costante dell’annientamento nucleare, ma ne parliamo raramente. La difesa diventa distruzione totale». Il suo nuovo lavoro prende forma da questa riflessione e diventa un thriller ad alta tensione, immerso in un realismo quasi documentaristico, come nello stile della regista

24235-A_HOUSE_OF_DYNAMITE_-_Pre…

.

La trama: un missile senza nome

La sinossi è tanto essenziale quanto spaventosa. Un missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti. Il mondo si trova sull’orlo di una catastrofe, mentre il tempo scorre inesorabile. Tocca alle più alte cariche dello Stato e alla macchina della difesa decidere come reagire, in un clima di paranoia e sospetto globale.

Un cast stellare guidato da Idris Elba

Il film può contare su un cast corale di altissimo livello. Idris Elba interpreta il Presidente degli Stati Uniti, affiancato da Rebecca Ferguson nel ruolo della comandante Olivia Walker. Al loro fianco, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos e Moses Ingram. Nel cast anche Jason Clarke, Greta Lee, Jonah Hauer-King, Brittany O’Grady, Willa Fitzgerald, Kaitlyn Dever e Renée Elise Goldsberry

24235-A_HOUSE_OF_DYNAMITE_-_Pre…

.

Potere, paura e politica globale

A House of Dynamite non è solo un film di intrattenimento, ma un’opera che affronta il presente con lo sguardo teso verso il futuro. Bigelow, ancora una volta, usa il linguaggio del cinema per raccontare l’ossessione americana per la sicurezza, il potere fragile delle istituzioni e il rischio costante di un errore fatale.

L’uso della camera a mano del direttore della fotografia Barry Ackroyd e il sound design di Paul N.J. Ottosson (entrambi già collaboratori della regista) promettono un’esperienza visiva e sonora capace di far vivere allo spettatore la tensione della “stanza dei bottoni” come se fosse lì

24235-A_HOUSE_OF_DYNAMITE_-_Pre…

.

Dalla Mostra a Netflix

Dopo la première veneziana, il film ha già scatenato discussioni per la sua attualità e la capacità di riflettere i timori geopolitici contemporanei. Netflix punta su di esso come uno dei titoli di punta del 2025, capace di coniugare cinema d’autore e appeal internazionale.

Con A House of Dynamite, Kathryn Bigelow conferma la sua vocazione: raccontare le zone d’ombra del potere e i momenti in cui la storia si gioca nel giro di pochi minuti. Il trailer offre un assaggio di quell’adrenalina e di quel terrore silenzioso che solo la grande regista americana sa trasformare in spettacolo e riflessione.