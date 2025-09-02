A House of Dynamite, Bigelow e la guerra nucleare. La recensione

Esplora tutte le offerte Sky
A House of Dynamite, Bigelow e la paura di una guerra nucleare. La recensione del film

Cinema
Paolo Nizza

Paolo Nizza

Kathryn Bigelow torna alla Mostra del Cinema di Venezia con A House of Dynamite, un thriller politico diviso in tre parti che affronta il rischio nucleare con realismo e tensione. Idris Elba interpreta il presidente degli Stati Uniti, affiancato da Rebecca Ferguson e Jared Harris. Un film che combina riflessione civile e spettacolo, aprendo un dibattito necessario sul presente e sul futuro dell’umanità sotto l’ombra dell’annientamento

Un ritorno atteso da otto anni

Otto anni dopo Detroit, Kathryn Bigelow torna al cinema con A House of Dynamite, presentato a Venezia 82. La regista premio Oscar con The Hurt Locker e autrice di Zero Dark Thirty sceglie di affrontare di nuovo l’impensabile: la logica della deterrenza nucleare, quella casa piena di esplosivi che abitiamo tutti senza rendercene conto. Non un disaster movie, ma un thriller politico che trasforma il silenzio e l’attesa in materia incandescente di cinema.

Un missile senza firma

La premessa è semplice e terrificante: un missile non rivendicato viene lanciato contro gli Stati Uniti. La corsa contro il tempo per capire chi sia il responsabile e come reagire si trasforma in un gioco al massacro psicologico. Bigelow ha spiegato: «Viviamo in una casa piena di dinamite. Volevo esplorare la follia di un mondo che rischia l’annientamento e che continua a chiamarlo difesa».

Approfondimento

Venezia 82, Idris Elba e Rebecca Ferguson sul red carpet

Tre prospettive per lo stesso evento

La forza del film sta anche nella sua struttura: tre segmenti autonomi raccontano lo stesso evento da angolazioni diverse. Tre modi di vedere il terrore. Ogni atto porta un titolo: si passa da “Colpire un proiettile con un altro proiettile”, che allude all’impossibilità tecnica e al rischio del contrattacco, fino a “Una casa piena di dinamite”, che dà il titolo all’intera opera. Bigelow spezza così la linearità narrativa per mostrare come la realtà si moltiplichi a seconda di chi la osserva: militari, politici, cittadini.

Idris Elba, un presidente fragile

Al centro della vicenda c’è Idris Elba, nei panni del Presidente degli Stati Uniti. Lontano dalla retorica muscolare di tanto cinema catastrofico, il suo leader è vulnerabile, isolato, costretto a convivere con la consapevolezza che ogni decisione può trascinare l’umanità nel baratro. «Il film è stato girato in ordine cronologico – ha raccontato Elba – ed è stato come lavorare a un documentario». Il suo presidente non salva il mondo: cerca solo di non distruggerlo.

Un cast corale

Rebecca Ferguson interpreta la comandante Olivia Walker, soldatessa disciplinata che incarna l’obbedienza cieca; Jared Harris è un Segretario della Difesa lacerato dal dilemma morale; Gabriel Basso veste i panni di un giovane viceconsigliere idealista. Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee e Jason Clarke completano un mosaico di voci in conflitto. Ognuno porta un frammento di paura, potere e impotenza.

La tensione sugli schermi

Il film costruisce la sua magia proprio qui: non attraverso esplosioni o corpi dilaniati, ma mostrando uomini e donne davanti a schermi che proiettano traiettorie di missili, mappe radar, numeri. Una tensione incredibile generata soltanto da conversazioni tra potenti, da silenzi che pesano come esplosioni mancate. Nessuna vittima in scena: perché, come suggerisce il film, in caso reale non ci sarebbero superstiti. La catastrofe totale non ha testimoni.

Una sceneggiatura dal cuore giornalistico

La scrittura di Noah Oppenheim – già autore di Jackie e giornalista con esperienza in scenari di conflitto – porta nel film la durezza della realtà. Ha raccontato di aver sfruttato i suoi contatti con CIA e FBI per dare veridicità alla trama. Il risultato è un copione che rifiuta il manicheismo hollywoodiano: non ci sono eroi, solo esseri umani che devono scegliere tra la resa e il suicidio.

“La scelta è tra resa e suicidio”

È questa la frase che resta come ferita aperta. Una battuta che sembra paradossale eppure, nel contesto, diventa realtà. Non ci sono vie di mezzo: o si accetta l’umiliazione della resa, o si abbraccia la distruzione totale. Bigelow non ci consola: ci lascia nella stessa ambiguità che divora i suoi personaggi.

Gettysburg e gli elefanti

Il film è disseminato di contrappunti ironici e amari. Mentre il mondo rischia di sparire in pochi minuti, c’è chi si concentra sulla replica accurata della battaglia di Gettysburg, dove in tre giorni morirono quasi 50.000 persone: una celebrazione della morte travestita da memoria storica. E altrove, in Africa, prende forma una missione per salvare gli elefanti. Contraddizioni che raccontano bene il nostro tempo: oscilliamo tra distruzione globale e fragile speranza, tra retorica bellica e gesti di cura.

 

Fotografia e montaggio: il realismo come arma

 

La fotografia di Barry Ackroyd, maestro del realismo, amplifica l’impressione di trovarsi dentro la cronaca. Ogni inquadratura è asciutta, quasi documentaristica. Bigelow lo ha detto: «Senza di lui il film non ci sarebbe». Il montaggio di Dylan Tichenor lavora come un conto alla rovescia, serrando i tempi fino all’ultimo fotogramma.

 

Ambiguità finale

 

Il film non offre spiegazioni: non sapremo mai chi ha lanciato il missile. È la scelta voluta da Bigelow: «Era importante mantenere quell’ambiguità. Invitiamo il pubblico nella stanza, lasciando che decida». Una provocazione radicale: la regista non mostra l’impatto, lascia che l’ansia viva nello spettatore.

Se fosse un cocktail

Se A House of Dynamite fosse un cocktail, sarebbe un Nuclear Daiquiri: rum chiaro, lime, chartreuse verde. Una bevanda esplosiva che ti brucia la gola e ti lascia un retrogusto dolce-amaro. Come il film: bello, letale, impossibile da dimenticare.

Il cinema come atto politico

A House of Dynamite non è solo un film, ma un invito alla discussione. Bigelow lo ha detto chiaramente: «Dobbiamo essere più informati. È questo il messaggio che ho voluto trasmettere: avviare conversazioni sul nucleare e sulla non proliferazione delle armi». Il cinema, qui, non salva il mondo: lo mette davanti al suo specchio più crudele. E ci ricorda che abitiamo davvero in una casa piena di dinamite.

