Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

Martedì 3 settembre all’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE – VOTI AI LOOK SUL RED CARPET), dove appelli, manifestazioni e prese di posizione hanno chiesto lo spazio per parlare della situazione in corso a Gaza, arriva in Concorso (TUTTI I 21 FILM IN CONCORSO) il film The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania. 29 gennaio 2024. I volontari della Mezzaluna Rossa ricevono una chiamata di emergenza. Una bambina di sei anni è intrappolata in un’auto sotto attacco a Gaza, e implora di essere salvata. Mentre cercano di tenerla al telefono fanno tutto il possibile per farle arrivare un’ambulanza. Il suo nome era Hind Rajab.

In Concorso anche il terzo tra i cinque film italiani in gara (TUTTI I FILM ITALIANI), Duse (TRAILER) di Pietro Marcello e con Valeria Bruni Tedeschi, ritratto originale e potente della divina Eleonora Duse negli ultimi mesi di vita. Eleonora Duse ha una leggendaria carriera alle spalle che sembra ormai conclusa, ma, nei tempi feroci tra la Grande Guerra e l’ascesa del fascismo, la Divina sente un richiamo più forte di ogni rassegnazione e torna lì dove la sua vita è iniziata: sul palcoscenico.

Fuori Concorso arriva un altro film già emerso all’inizio della kermesse per la presenza nel cast di Gal Gadot e di Gerard Butler. Il gruppo Venice4Palestine aveva infatti richiesto la revoca dell’invito agli attori, da loro considerati filo-israeliani. Si tratta di In the Hand of Dante di Julian Schnabel (regista anche vincitore del Premio Cartier – Glory to the Filmmaker Award) e con un super cast che comprende Oscar Isaac, Al Pacino, John Malkovich e Martin Scorsese. Spazio e tempo si scontrano in vite parallele che abbracciano 700 anni quando l'autore Nick Tosches viene coinvolto in una violenta ricerca per confermare le origini di un manoscritto che si ritiene essere la Divina Commedia di Dante, scritto di pugno dal poeta. Dopo l'improvvisa morte della figlia, Nick viene richiamato dall'esilio autoimposto da un boss mafioso per la sua competenza sullo scrittore italiano. Con l'aiuto di un imprevedibile assassino di nome Louie, la coppia intraprende un viaggio oscuro e omicida per rubare e autenticare l'opera inestimabile. Ambientato tra il XXI e il XIV secolo, In the Hand of Dante intreccia le vite di Nick e Dante nella loro ossessiva ricerca di amore, bellezza e divino.

Ancora Fuori Concorso debutta il documentario Kabul, Between Prayers di Aboozar Amini. Fedele soldato dell’ideologia talebana che ha guidato il suo destino fin dalla nascita, il ventitreenne Samim è dibattuto tra le allettanti promesse del martirio e la banalità della sua esistenza quotidiana di marito e agricoltore. Rafi, il fratellino quattordicenne, lo idolatra, mentre affronta la confusione dell’adolescenza, abbandonando la spensieratezza per entrare in un mondo influenzato da decenni di interventi militari e dalla conseguente radicalizzazione.