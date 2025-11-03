Lily Allen espulsa da dating app dopo separazione da David Harbour

Lily Allen è stata espulsa dalla dating app Hinge . La cantante, fresca di separazione da David Harbour , la star della serie tv Stranger Things con la quale è stata sposata quattro anni, ha infatti iniziato a esplorare le app di incontri, ma ha subito incontrato un ostacolo. “Sono orribili, soprattutto se stai attraversando un momento difficile”, ha dichiarato in una recente intervista a Interview. “Non c’è niente di più deprimente di centinaia di persone che non assomigliano per niente alla persona che ti manca. È come dire: “No, non è lui. Non è lui. Non è lui”". In più, in qualità di personaggio pubblico, “non cerco di uscire con un’altra persona famosa. Inoltre, quando esco con altre persone, c’è una sorta di barriera in termini di – non tanto qui, quanto in Inghilterra – uscire con me è un po’ una novità...Per superare questo, devo essere davvero, davvero interessata a quella persona”. La cantante, che ha raccontato di utilizzare l’app di dating Raya, basata su un abbonamento, ha anche dichiarato di aver trascorso un po’ di tempo su Hinge, dalla quale è stata però espulsa per essere...sé stessa. “Io dico: “Posso dimostrare di essere quella persona”. E loro: “Dovrai inviarci il tuo documento d’identità”". Da lì si è però presentato un problema: il vero nome della cantante è infatti Lily Rose Beatrice Allen, che però non corrispondeva in tutto e per tutto all’identità da lei invece dichiarata su Hinge. “Ho pensato: “In realtà, il mio nome e quello sul mio documento d’identità non sono gli stessi ”". E così, in poco tempo, il suo profilo è stato eliminato dall’app.

NEL NUOVO ALBUM WEST END GIRL IL RACCONTO DELLA RELAZIONE E DELLA ROTTURA

Lily Allen aveva conosciuto l’ex marito David Harbour, con il quale è stata sposata quattro anni e dal quale si è separata lo scorso febbraio, proprio su un’app di dating, Raya. “Era la prima volta che usavo questa app di incontri”, aveva raccontato la cantante in un’intervista a The Jonathan Ross Show. “Stavo scorrendo le foto e sono arrivata al profilo di David, e ho premuto “Accetto”. Non sapevo chi fosse. Pensavo fosse un poliziotto sexy di un reality show, perché indossava un’uniforme da poliziotto. Era un’immagine di Stranger Things...Non avevo mai visto Stranger Things”. All’epoca, “non so nemmeno cosa stessi cercando. Era solo qualcosa da fare in vacanza: scorrere. È un po’ divertente”. I due si erano quindi conosciuti nel 2019 e si erano poi sposati nel 2020 in una cerimonia a Las Vegas. Ora il nuovo album di Allen, intitolato West End Girl, affronta in diverse canzoni proprio la loro relazione e la loro rottura. In particolare, in alcuni brani la cantante lascia intendere che l’ex marito l’avrebbe tradita e avrebbe così violato i termini del loro matrimonio aperto. “Non è un album crudele. Non mi sento cattiva. Erano solo le emozioni che stavo elaborando in quel momento”, ha spiegato Allen nell’intervista a Interview. “All’epoca, stavo davvero cercando di elaborare le cose. E questo è fantastico per quanto riguarda l’album, ma ora non mi sento confusa o arrabbiata. Non ho bisogno di vendetta”. Ha proseguito: “Per me era molto importante non sembrare una vittima, quindi dicevo: “Dobbiamo cambiare quella battuta. Suona troppo “Povera me”". Volevo che sembrasse brutale e tragica, ma anche motivante, che ci fosse gioia nel poterla esprimere”. Infine, la cantante ha chiarito che l’album non è del tutto autobiografico: “Parte del testo è basato sulla verità, e parte è frutto della fantasia”.