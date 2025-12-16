Anthony Geary, l'attore di General Hospital è morto all'età di 78 anni

QUASI 40 ANNI SUL SET

Nato il 29 maggio 1947 a Coalville, nello Utah, alla fine degli anni Sessanta Anthony Geary si era trasferito a Los Angeles per intraprendere la carriera a Hollywood. Come primo ruolo aveva recitato in un episodio della serie tv Room 222. Dopo aveva proseguito nella sitcom Arcibaldo, nelle serie tv Dan August, Mod Squad, i ragazzi di Greer e La famiglia Partridge e nel film E Johnny prese il fucile. Nel 1978 aveva poi raggiunto il successo grazie all’interpretazione del criminale Luke Spencer nella soap opera General Hospital di ABC. La storia d’amore del personaggio con Laura Webber (Genie Francis), sfociata nelle nozze trasmesse in diretta nel 1981, aveva incollato al piccolo schermo ben 30 milioni di spettatori. L’episodio del matrimonio ha così conquistato il più alto indice di ascolto tra le puntate di una soap opera nella storia della tv americana. Il ruolo sfaccettato di Luke Spencer aveva inoltre richiesto all'attore di bilanciare le tendenze più oscure e più morbide del criminale scaltro e pieno di sé, un’esperienza di recitazione che lui stesso aveva definito “faticosa” in un’intervista al Toronto Star. Lo sviluppo del personaggio aveva infine consentito di introdurre in General Hospital, dal genere medico alle trame di spionaggio, fino agli intrighi mafiosi. Tra il 1978 e il 2017, Geary aveva preso parte in totale a 1997 episodi della soap opera. Candidato a 17 Daytime Emmy, aveva vinto ben otto premi, quota che aveva stabilito un vero e proprio record. Nel 2015 si era ritirato per poi riapparire in un cameo nel 2017. Dopo il trasferimento ad Amsterdam, nel 2019 si era sposato con Claudio Gama.