Anthony Geary, l'attore di General Hospital è morto all'età di 78 anni

L’attore statunitense, vincitore di otto Daytime Emmy per il ruolo pluridecennale di Luke Spencer nella soap opera, si è spento ad Amsterdam il 14 dicembre a causa di complicazioni dovute a un intervento chirurgico
L’attore statunitense Anthony Geary, vincitore di otto Daytime Emmy per il ruolo di Luke Spencer nella soap opera General Hospital, è morto ad Amsterdam domenica 14 dicembre all’età di 78 anni a causa di complicazioni dovute a un intervento chirurgico. Il marito, Claudio Gama, ha confermato la notizia a TV Insider: “È stato uno shock per me, per le nostre famiglie e per i nostri amici. Per più di 30 anni, Tony è stato mio amico, il mio compagno, mio marito”.
QUASI 40 ANNI SUL SET
Nato il 29 maggio 1947 a Coalville, nello Utah, alla fine degli anni Sessanta Anthony Geary si era trasferito a Los Angeles per intraprendere la carriera a Hollywood. Come primo ruolo aveva recitato in un episodio della serie tv Room 222. Dopo aveva proseguito nella sitcom Arcibaldo, nelle serie tv Dan August, Mod Squad, i ragazzi di Greer e La famiglia Partridge e nel film E Johnny prese il fucile. Nel 1978 aveva poi raggiunto il successo grazie all’interpretazione del criminale Luke Spencer nella soap opera General Hospital di ABC. La storia d’amore del personaggio con Laura Webber (Genie Francis), sfociata nelle nozze trasmesse in diretta nel 1981, aveva incollato al piccolo schermo ben 30 milioni di spettatori. L’episodio del matrimonio ha così conquistato il più alto indice di ascolto tra le puntate di una soap opera nella storia della tv americana. Il ruolo sfaccettato di Luke Spencer aveva inoltre richiesto all'attore di bilanciare le tendenze più oscure e più morbide del criminale scaltro e pieno di sé, un’esperienza di recitazione che lui stesso aveva definito “faticosa” in un’intervista al Toronto Star. Lo sviluppo del personaggio aveva infine consentito di introdurre in General Hospital, dal genere medico alle trame di spionaggio, fino agli intrighi mafiosi. Tra il 1978 e il 2017, Geary aveva preso parte in totale a 1997 episodi della soap opera. Candidato a 17 Daytime Emmy, aveva vinto ben otto premi, quota che aveva stabilito un vero e proprio record. Nel 2015 si era ritirato per poi riapparire in un cameo nel 2017. Dopo il trasferimento ad Amsterdam, nel 2019 si era sposato con Claudio Gama.
GENERAL HOSPITAL, LA REGINA DELLE SOAP OPERA
La soap opera statunitense General Hospital, creata da Frank e Doris Hursley e trasmessa per la prima volta sulla rete televisiva ABC nel 1963, è ambientata nella città immaginaria di Port Charles, dove le vite di medici, infermieri, poliziotti, imprenditori e famiglie potenti si intrecciano tra amori, tradimenti e segreti. La narrazione originale si concentrava sul mondo dell’ospedale, ma con il tempo ha abbracciato anche i temi della criminalità organizzata, delle lotte di potere e dei drammi familiari. Ancora oggi convivono personaggi storici e nuove generazioni, tra matrimoni infelici, rivalità tra clan, figli segreti, scambi di identità e ritorni inattesi. Tra le dinamiche più amate c’è inoltre lo sfumato confine tra i buoni e i cattivi, con figure carismatiche che alternano spesso scelte eroiche a decisioni invece discutibili. Colpi di scena garantiti anche grazie a incidenti, rapimenti, vendette, processi e grandi tragedie cittadine. Al centro, però, resta l’emotività, dalla ricerca della famiglia alla lealtà e dal senso di colpa alla speranza di ricominciare.
