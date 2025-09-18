Morto Brad Everett Young, l'attore di General Hospital aveva 46 anni

L' attore e fotografo, noto anche per i suoi ritratti alle star delle soap, è morto in un incidente frontale sulla 134 Freeway a Los Angeles. L’altro veicolo viaggiava contromano. Il mondo dello spettacolo lo ricorda con commozione

Brad Everett Young, attore e fotografo molto amato nel mondo delle soap opera e delle serie TV americane, è morto a 46 anni in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 settembre a Los Angeles. Secondo quanto confermato dal suo rappresentante Paul Christensen a The Hollywood Reporter e Daily Mail, l’auto di Young è stata colpita frontalmente da un veicolo che procedeva contromano sulla 134 Freeway. L’attore è stato dichiarato morto sul posto, mentre l’altro conducente è stato trasportato in ospedale. La notizia ha scosso profondamente la comunità artistica, che lo ricorda come una figura positiva e generosa.

Tra set televisivi e red carpet Originario della Virginia, Young era arrivato a Los Angeles con l'intenzione di iscriversi a medicina, ma presto aveva cambiato rotta per seguire la passione per la recitazione. "Nel primo mese qui ho fatto il mio primo provino, l'ho superato, sono entrato nel SAG e il resto è storia", raccontava in un'intervista del 2015. Aveva recitato in serie come Grey's Anatomy, Boy Meets World, Felicity, Numb3rs e in film come Charlie's Angels, Love & Basketball e Jurassic Park III. Negli ultimi anni si era affermato come fotografo di eventi e red carpet, collaborando con testate come Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper's Bazaar, People e Variety. Il suo progetto Dream Loud Official, dedicato alla promozione dell'arte e della musica nelle scuole pubbliche, era diventato un punto di riferimento per molti artisti.