Morto Brad Everett Young, l'attore di General Hospital aveva 46 anni

L' attore e fotografo, noto anche per i suoi ritratti alle star delle soap, è morto in un incidente frontale sulla 134 Freeway a Los Angeles. L’altro veicolo viaggiava contromano. Il mondo dello spettacolo lo ricorda con commozione

Brad Everett Young, attore e fotografo molto amato nel mondo delle soap opera e delle serie TV americane, è morto a 46 anni in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 settembre a Los Angeles. Secondo quanto confermato dal suo rappresentante Paul Christensen a The Hollywood Reporter e Daily Mail, l’auto di Young è stata colpita frontalmente da un veicolo che procedeva contromano sulla 134 Freeway. L’attore è stato dichiarato morto sul posto, mentre l’altro conducente è stato trasportato in ospedale. La notizia ha scosso profondamente la comunità artistica, che lo ricorda come una figura positiva e generosa.

Tra set televisivi e red carpet

Originario della Virginia, Young era arrivato a Los Angeles con l’intenzione di iscriversi a medicina, ma presto aveva cambiato rotta per seguire la passione per la recitazione. “Nel primo mese qui ho fatto il mio primo provino, l’ho superato, sono entrato nel SAG e il resto è storia”, raccontava in un’intervista del 2015. Aveva recitato in serie come Grey’s Anatomy, Boy Meets World, Felicity, Numb3rs e in film come Charlie’s Angels, Love & Basketball e Jurassic Park III. Negli ultimi anni si era affermato come fotografo di eventi e red carpet, collaborando con testate come Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People e Variety. Il suo progetto Dream Loud Official, dedicato alla promozione dell’arte e della musica nelle scuole pubbliche, era diventato un punto di riferimento per molti artisti.

Il ricordo commosso delle star delle soap

Numerosi attori di General Hospital e altre soap hanno espresso il loro dolore sui social. Chris McKenna ha condiviso alcune foto scattate da Young scrivendo: “Queste sono state scattate solo poche settimane fa… non vedremo mai più qualcuno come lui”. Parry Shen ha ricordato: “Brad Everett Young era una delle persone più gentili e generose che abbia mai incontrato. La sua positività era contagiosa”. Anche Lily Melgar ha voluto omaggiarlo: “Riposa in paradiso, amore mio. Il mio cuore è a pezzi. Il mio fotografo preferito a L.A., il mio amico — una bella anima”. Il suo impegno per l’arte, la sua energia e il suo entusiasmo rimarranno impressi nella memoria di chi lo ha conosciuto.

Morto Brad Everett Young, l'attore di General Hospital aveva 46 anni

