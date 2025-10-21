Lily Allen annuncia un nuovo album dopo sette anni

Come rilanciato da NME, la cantautrice britannica ha raccontato: “Penso che sia un album che parla molto della complessità delle relazioni e di come le gestiamo”. West End Girl conterrà quattordici inediti

Lily Allen ha annunciato il suo atteso ritorno con il nuovo album West End Girl in arrivo venerdì 24 ottobre. La cantautrice britannica ha condiviso la copertina del progetto sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower.

lily allen, il ritorno con west end girl Venerdì 24 ottobre Lily Allen pubblicherà il suo nuovo album contenente quattordici inediti. Il disco arriverà a oltre sette anni di distanza dal precedente lavoro No Shame. Come riportato da NME, la cantautrice britannica ha raccontato: “Sono nervosa. Il disco è vulnerabile in un modo in cui forse la mia musica non è mai stata prima, di certo non per tutto un intero album. Ho cercato di documentare la mia vita in una nuova città e gli eventi che mi hanno portata dove sono ora”. Approfondimento Lily Allen compie 40 anni, quali sono le sue canzoni più famose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lily Allen (@lilyallen) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

L’artista ha aggiunto: “Allo stesso tempo, ho utilizzato esperienze condivise come base per canzoni che cercano di approfondire il motivo per cui noi esseri umani ci comportiamo in un certo modo, quindi il disco è un misto di realtà e finzione che spero serva a ricordare quanto noi esseri umani possiamo essere stoici ma anche fragili". Infine, la cantautrice britannica ha concluso: “Da questo punto di vista, penso che sia un album che parla molto della complessità delle relazioni e di come le gestiamo. È una storia”. Approfondimento Lily Allen: "Faccio più soldi con le foto dei piedi che su Spotify"