Lily Allen annuncia un nuovo album dopo sette anni

Come rilanciato da NME, la cantautrice britannica ha raccontato: “Penso che sia un album che parla molto della complessità delle relazioni e di come le gestiamo”. West End Girl conterrà quattordici inediti
Lily Allen ha annunciato il suo atteso ritorno con il nuovo album West End Girl in arrivo venerdì 24 ottobre. La cantautrice britannica ha condiviso la copertina del progetto sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower.
lily allen, il ritorno con west end girl
Venerdì 24 ottobre Lily Allen pubblicherà il suo nuovo album contenente quattordici inediti. Il disco arriverà a oltre sette anni di distanza dal precedente lavoro No Shame. Come riportato da NME, la cantautrice britannica ha raccontato: “Sono nervosa. Il disco è vulnerabile in un modo in cui forse la mia musica non è mai stata prima, di certo non per tutto un intero album. Ho cercato di documentare la mia vita in una nuova città e gli eventi che mi hanno portata dove sono ora”.
Approfondimento
Lily Allen compie 40 anni, quali sono le sue canzoni più famose
L’artista ha aggiunto: “Allo stesso tempo, ho utilizzato esperienze condivise come base per canzoni che cercano di approfondire il motivo per cui noi esseri umani ci comportiamo in un certo modo, quindi il disco è un misto di realtà e finzione che spero serva a ricordare quanto noi esseri umani possiamo essere stoici ma anche fragili". Infine, la cantautrice britannica ha concluso: “Da questo punto di vista, penso che sia un album che parla molto della complessità delle relazioni e di come le gestiamo. È una storia”.
Approfondimento
Lily Allen: "Faccio più soldi con le foto dei piedi che su Spotify"
La cantautrice si è fatta conoscere con il singolo Smile pubblicato nel 2006, tra i suoi successi ricordiamo anche The Fear, Not Fair e Hard out Here. Nel 2008 l’artista ha ricevuto una nomination nella categoria Best Alternative Music Album per Alright, Still alla 50esima edizione dei Grammy Awards. Nel 2010 Lily Allen ha trionfato come British Female Solo Artist ai BRIT Awards. Tra i riconoscimenti ricordiamo anche una candidatura come Best New Artist agli MTV Video Music Awards.
"Singolarmente", i 28 singoli usciti e da non perdere
Settembre ti Perdonerò anche Se di Nuvola è il brano più rappresentativo di settembre. Una menzione speciale per Gallicchio, Clementia, Massaroni Pianoforti, Luminenoctis, Chiara Pastò, Fase, Alice Robber, Anoraa e Nava. Tolta l'artista sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra circa 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO