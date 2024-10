Lily Allen: "Faccio più soldi con le foto dei piedi che su Spotify"

“Immagina di essere una delle più grandi popstar e musiciste in Europa, e di essere ridotta a questo”. Un utente su X ha commentato così le foto dei piedi di Lily Allen , che la stessa cantante ha pubblicato sul social network il 25 ottobre. Come ha raccontato nel suo podcast Miss Me, infatti, la popstar ha avuto l’idea di aprire un profilo OnlyFans e di mostrare i suoi piedi dopo aver ricevuto i complimenti da una ragazza che le stava facendo la pedicure. La cantante ha anche citato il punteggio di cinque stelle ottenuto su WikiFeet, un sito che valuta i piedi dei personaggi famosi. Allen ha quindi ribattuto all’utente per spiegare la ragione della sua scelta: “Immagina essere un’artista, avere quasi otto milioni di ascoltatori mensili su Spotify , ma comunque guadagnare più soldi da 1000 persone iscritte per vedere le foto dei tuoi piedi. Non prendertela con il giocatore, prenditela con il gioco”.

LA MATERNITÀ E LO STOP ALLA CARRIERA

Il nome di Lily Allen, 39 anni, rievoca immediatamente le note di Fuck You, hit musicale del 2008. Dopo aver scalato le classifiche e aver regalato ai fan indimenticabili performance in tutto il mondo, nel 2018 la cantautrice britannica ha pubblicato un ultimo album, No Shame. In seguito ha accantonato la carriera artistica in favore della maternità. La cantante è madre di due bambine, Ethel Mary, 12 anni, e Marnie Rose, 11 anni, avute dell’ex marito Sam Cooper. “Le amo e mi completano, ma hanno rovinato la mia carriera”, aveva raccontato in un’intervista a Radio Times. “Mi dà davvero fastidio quando la gente dice che puoi avere tutto perché, francamente, non è possibile”.