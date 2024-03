Lily Allen: "Amo le mie figlie ma hanno rovinato la mia carriera"

Per la cantautrice britannica, il bivio tra maternità e lavoro è inevitabile. Lei ha scelto di dedicare più tempo alle piccole Ethel Mary, 11 anni, e Marnie Rose, 9 anni, per non ripetere gli errori dei suoi genitori, che l'hanno spesso lasciata sola quando era bambina

Il nome di Lily Allen , 38 anni, rievoca subito le note di Fuck You, hit musicale del 2008. Dopo aver scalato le classifiche e aver regalato ai fan indimenticabili performance in tutto il mondo, nel 2018 la cantautrice britannica ha pubblicato un ultimo album, No Shame. In seguito, Allen ha progressivamente accantonato la carriera artistica in favore della maternità . La cantante, che è madre di due bambine , Ethel Mary, 11 anni, e Marnie Rose, 9 anni, avute dell’ex marito Sam Cooper, ha riflettuto sull’argomento in un’intervista a Radio Times. “Le amo e mi completano, ma hanno rovinato la mia carriera ”, ha detto. “Mi dà davvero fastidio quando la gente dice che puoi avere tutto perché, francamente, non è possibile ”.

LE CICATRICI DELL'INFANZIA SOLITARIA

Allen, che ora è sposata con David Harbour, star di Stranger Things, ha scelto di dedicare più tempo alle figlie che alla carriera anche a causa dell’infanzia solitaria vissuta con i genitori, l’attore Keith Allen e la produttrice Alison Owen. “Alcune persone scelgono la carriera, piuttosto che i figli. Questa è un loro diritto”, ha detto. “Erano abbastanza assenti quando ero piccola. Questa cosa ha lasciato delle brutte cicatrici, che non sono disposta a ripetere sulle mie figlie”. La cantante ha anche rievocato una memoria familiare: “Erano soliti frequentare un ristorante che si chiamava 192, non c’era abbastanza spazio per i bambini, quindi venivamo lasciati fuori a girare per il mercato di Portobello. Abbiamo rubato delle cose”. Da qui nasce l’intento, che aveva già dichiarato in passato, di seguire da vicino la crescita delle bambine: “Voglio che abbiano un’infanzia perfetta. A differenza della mia. Non voglio che passino il weekend in una camera al Groucho Club con un Toblerone a far loro compagnia”. Ora la cantante è convinta di aver fatto un buon lavoro: “Penso che siano abbastanza equilibrate”.