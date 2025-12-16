Sanremo 2026, i Jalisse presentano la canzone scartata Taratata

I Jalisse si sono fatti conoscere presentando il brano Liberami nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 1996. Dodici mesi dopo il duo ha trionfato con Fiumi di parole

Lunedì 16 dicembre i Jalisse sono stati ospiti del programma La Volta Buona di Caterina Balivo. Il duo si è esibito con Taratata, brano presentato per partecipare in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.

In merito all’esclusione, Alessandra Drusian ha dichiarato: “Lì per lì ormai l’avevamo capito, nessun messaggino è arrivato, nessuna notizia, però noi dobbiamo ironizzare la cosa ed esorcizzarla”. Fabio Ricci ha aggiunto: “L’ironia è un’arma molto importante perché di fondo c’è un’ingiustizia. Ringrazio veramente tutto il pubblico, vi adoriamo”. Infine, il cantante ha concluso: “Stiamo leggendo e sentendo dei commenti molto notevoli, importanti”.

Ventinovesima esclusione per la coppia formata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci . Ospiti di Caterina Balivo, i due artisti hanno rivelato di aver presentato tre brani per cercare di tornare in gara sul palco del Teatro Ariston. Il gruppo si è poi esibito con Taratata. Dopo la performance, Fabio Ricci ha raccontato di aver inserito riferimenti personali nel brano: “C’è la famiglia”.

I Jalisse si sono fatti conoscere presentando il brano Liberami nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 1996. Dodici mesi dopo il duo ha trionfato con Fiumi di parole alla kermesse musicale. Il gruppo ha ricordato l’esperienza sul palco in un video inviato a Sanremo Giovani: “Si inizia a sognare quando siamo bambini. A volte non si realizzano tutti i sogni che noi abbiamo in mente, magari non in quel momento, però facciamo come loro: si cade, ci si rialza e si riprende a camminare”.

Successivamente alla vittoria sul palco del Teatro Ariston, il duo ha conquistato il quarto posto alla 42esima edizione dell’Eurovision Song Contest, vinta dal gruppo Katrina and the Waves con la canzone Love Shine a Light. Inoltre, nel 2024 la formazione (FOTO) ha gareggiato con il brano Il paradiso è qui a Una voce per San Marino.