Omicidio di Rob Reiner e della moglie, che cosa sappiamo

Secondo quanto ricostruito finora, il regista e il figlio Nick avevano avuto un violento litigio sabato sera al party di Natale del comico Conan O'Brien. I cadaveri di Reiner e della moglie Michele sarebbero stati ritrovati dalla figlia minore della coppia. Duro attacco del presidente Usa: “Era noto per aver fatto impazzire il prossimo con la sua furiosa ossessione per Trump”

Sono bastate poche ore per fare chiarezza su uno dei casi di cronaca nera più efferati degli ultimi anni di Hollywood: Nick Reiner è stato arrestato e formalmente accusato come "responsabile" del duplice omicidio del padre Rob, noto regista, e della madre Michele. La coppia era stata trovata con le gole tagliate, in un lago di sangue, nella loro villa a Los Angeles: a scoprire domenica sera i cadaveri dei genitori sarebbe stata Romy, la minore dei tre figli della coppia.

Il litigio alla festa Secondo quanto ricostruito finora, Nick Reiner e il padre Rob avevano avuto un violento litigio sabato sera al party di Natale del comico Conan O'Brien, il presentatore degli Oscar. Il regista, insieme alla moglie Michele, aveva lasciato anzitempo la festa. Secondo quanto raccontato da un testimone al New York Times, Rob Reiner aveva redarguito il figlio per il suo comportamento. Sempre la stessa fonte ha affermato che le persone presenti alla festa sembravano essere ben consapevoli dei problemi di Nick relativi all’abuso di droghe, mentre un altro testimone ha detto che lui e altri partecipanti erano preoccupati, e in diversi avevano notato che l’uomo sembrava ansioso e a disagio. Il giorno dopo, come detto, i corpi di Rob Reiner e della moglie Michele sono stati trovati nella loro casa nel quartiere di Brentwood, a Los Angeles. A rinvenire i cadaveri è stata la figlia minore della coppia. Secondo quanto riferito dalla polizia, i due sarebbero stati accoltellati a morte. In base a quanto riportato dai media, il regista e la moglie sarebbero stati trovati con le gole tagliate. L’arresto del figlio Nick Poche ore dopo il ritrovamento dei corpi, il figlio 32enne Nick Reiner è stato arrestato e portato presso la prigione di Los Angeles County, come comunicato dalla polizia. L’uomo è stato formalmente accusato dell’omicidio dei genitori. Nick Reiner sarebbe noto per i suoi comportamenti: "Non è la prima volta che è stato violento", ha detto al New York Post un vicino di casa a Brentwood, mentre lo stesso Nick, in una vecchia intervista riemersa alla luce degli omicidi, aveva ammesso di aver "distrutto" una volta una casa per gli ospiti nella proprietà di famiglia dove era stato "sequestrato" dai genitori in attesa che gli passasse una crisi legata all'effetto di metanfetamine. "Cominciai a prendere a pugni qualsiasi cosa avevo davanti cominciando dalla televisione. Tutto nella guest house fu distrutto", aveva detto il giovane. Leggi anche Omicidio Rob Reiner, chi è il figlio Nick accusato del delitto