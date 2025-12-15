Offerte Sky
Los Angeles, il regista Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa

Cinema

Il regista e attore, noto per Harry, ti presento Sally", e sua moglie sono stati trovati morti nella loro villa a Brentwood, nella California meridionale. Lo riferisce la CNN, citando un portavoce della famiglia. La coppia è stata uccisa con ferite da arma da taglio. Secondo quanto riferiscono alcuni media, ad assassinare a coltellate i due sarebbe stato il figlio Nick

Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, Reiner sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. I corpi, riferiscono i media, riportato lacerazioni compatibili con un coltello. Sarebbe stato il figlio Nick a uccidere la coppia, come riportano i media americani. Altre fonti confermano che uno stretto familiare è sotto interrogatorio. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti, dopo una chiamata arrivata verso le 15.30, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La porta di casa non mostrava segni di effrazione.

