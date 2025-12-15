Rob Reiner, Trump choc: morto per la rabbiosa ossessione contro di me

In un post su Truth, il presidente Usa ha commentato la morte del regista e della moglie Michele, trovati senza vita nella loro villa di Brentwood a Los Angeles. "Reiner è morto a causa della rabbia che ha provocato negli altri con la sua grave, irriducibile e incurabile malattia mentale nota come 'sindrome da derangement di Trump'”, ha scritto il tycoon, riferendosi alle posizioni anti-Trump del regista
Rob Reiner è morto “per la sua rabbiosa ossessione contro Donald Trump”. A scriverlo, in un post su Truth, è stato lo stesso presidente statunitense commentando la morte del regista e della moglie Michele, trovati senza vita nella loro villa di Brentwood a Los Angeles. “Ieri sera è successa una cosa molto triste a Hollywood”, ha esordito il tycoon. Reiner, regista e attore noto per aver diretto il film Harry ti presento Sally, “è morto a causa della rabbia che ha provocato negli altri attraverso la sua grave, inflessibile e incurabile malattia, una malattia che debilita la mente nota come 'sindrome da derangement di Trump', a volte chiamata anche Tds”, ha scritto il presidente, riferendosi alle posizioni anti-Trump che il regista ha portato avanti negli anni.
Il post di Trump su Reiner
"Era noto per aver fatto impazzire le persone con la sua rabbiosa ossessione per il presidente Donald J. Trump, con la sua evidente paranoia che ha raggiunto nuovi livelli quando l'amministrazione Trump ha superato tutti gli obiettivi e le aspettative di grandezza, e con l'età dell'oro dell'America alle porte”, ha rimarcato Trump.