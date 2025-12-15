Rob Reiner, Trump choc: morto per la rabbiosa ossessione contro di me

In un post su Truth, il presidente Usa ha commentato la morte del regista e della moglie Michele, trovati senza vita nella loro villa di Brentwood a Los Angeles. "Reiner è morto a causa della rabbia che ha provocato negli altri con la sua grave, irriducibile e incurabile malattia mentale nota come 'sindrome da derangement di Trump'”, ha scritto il tycoon, riferendosi alle posizioni anti-Trump del regista

Rob Reiner è morto “per la sua rabbiosa ossessione contro Donald Trump”. A scriverlo, in un post su Truth, è stato lo stesso presidente statunitense commentando la morte del regista e della moglie Michele, trovati senza vita nella loro villa di Brentwood a Los Angeles. “Ieri sera è successa una cosa molto triste a Hollywood”, ha esordito il tycoon. Reiner, regista e attore noto per aver diretto il film Harry ti presento Sally, “è morto a causa della rabbia che ha provocato negli altri attraverso la sua grave, inflessibile e incurabile malattia, una malattia che debilita la mente nota come 'sindrome da derangement di Trump', a volte chiamata anche Tds”, ha scritto il presidente, riferendosi alle posizioni anti-Trump che il regista ha portato avanti negli anni.