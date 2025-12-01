Sanremo, i Jalisse esclusi per la 29° volta: "Noi ci rialziamo sempre"

I Jalisse, formati da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, non sono tra i trenta big in gara scelti da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026. La coppia ha già annunciato di voler presentare un brano per l’edizione 2027 della kermesse musicale

Niente da fare per i Jalisse. Il duo, formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, non è riuscito a staccare un biglietto per la 76esima edizione della kermesse musicale. I vincitori del Festival di Sanremo del 1997 hanno pubblicato un video su Instagram dichiarando: “Le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre”.

Festival di sanremo, i ventinove tentativi dei jalisse Per la ventinovesima volta i Jalisse (FOTO) non saranno in gara al Festival di Sanremo. Il duo ha raccontato di aver presentato un brano per l’edizione 2026 non riuscendo però a rientrare nella lista dei trenta big. La coppia ha così condiviso il video della reazione alla mancata partecipazione scrivendo sul profilo Instagram: “E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre”. Successivamente, la coppia ha confermato di voler presentare un brano per il Festival di Sanremo 2027. Approfondimento Sanremo 2026, Carlo Conti svela i 30 big in gara: ecco chi sono

Dopo la partecipazione con Liberami nella sezione Nuove Proposte nel 1996 e la vittoria con Fiumi di parole nel 1997, i Jalisse hanno sempre tentato di tornare in gara. Nel febbraio del 2024 la coppia è stata ospite sul palco del Teatro Ariston per cantare Fiumi di parole sotto la direzione del Maestro Beppe Vessicchio. Dopo la partecipazione, la coppia ha raccontato: “I sogni si coltivano, si annaffiano, si combatte per farli vivere e quando hai solo arco e frecce e riesci a realizzarli ti senti un’aquila nel cielo. Grazie a tutti coloro che ci hanno accompagnato, protetto il cuore soprattutto quando il cielo era troppo nuvoloso e il mare in tempesta. Vi vogliamo bene". Quest’anno il duo è stato protagonista del 28 No Tour, una serie di appuntamenti live per presentare alcune delle canzoni non ammesse al Festival di Sanremo nel corso di quasi tre decenni. Approfondimento Festival di Sanremo 2026, le reazioni dei big in gara