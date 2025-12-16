Sandokan 2025, le anticipazioni sull'ultima puntata della serie tv

Lo show con protagonista la star turca si prepara al gran finale di stagione, gli episodi sette e otto, in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Il pubblico si interroga sugli esiti dello scontro finale che darà il via alla leggenda della Tigre della Malesia

Martedì 16 dicembre si conclude sul piccolo schermo il primo ciclo di episodi di Sandokan, la serie televisiva targata Lux Vide e Rai Fiction trasmessa in chiaro da Rai 1 e visibile in streaming su RaiPlay.

Lo show, che ha come protagonista la star turca Can Yaman, ha avuto una calorosa e positiva accoglienza da parte del pubblico che ha visto lunedì 15 dicembre gli episodi 5 e 6.

La maratona di due giorni termina con la messa in onda degli episodi conlusivi, il settimo, dal titolo "Morte di un pirata", e l'ottavo intitolato "Il prezzo della riscossa". Ecco le anticipazioni.

Lo scontro finale e le scelte di Marianna La battaglia finale di Sandokan corrisponde alla battaglia per la libertà di Marianna, costretta allo scontro con suo padre e a scegliere tra la sua cultura di appartenenza e le possibilità offerte dal pirata.

Quando la donna (l'attrice Alanah Bloor) scopre che la vita di Sandokan è in pericolo, ripensa ai suoi sentimenti per lui.

Sandokan deve lottare contro i soldati del Sultano e contro le macchinazioni di Lord Brooke (Ed Westwick), al suo fianco però ritroverà Yanez (Alessandro Preziosi).

Lo scontro finale che deciderà le sorti di tutti è animato da Sandokan, chiamato a salvare il suo popolo.

Mentre Marianna si ribella alla sua famiglia (ha scoperto come è morta sua madre e sa la verità sulla fine dei genitori del pirata per mano di suo padre), Lord Brooke è determinato a conquistare lei e il potere. La giovane decide di salvare la vita di Sandokan ad ogni costo. Vedi anche Sandokan torna in tv da stasera, il cast della serie tv con Can Yaman.

Un finale simile a quello del passato? I fan di Sandokan sono impegnati da settimane a scoprire come finirà la storia che è già stata rinnovata per un nuovo ciclo di episodi.

Chi ricorda il finale della storica serie con Kabir Bedi del 1976 si interroga sulla nuova scrittura e spera in un epilogo meno drammatico.

Riuscirà Sandokan, ormai consapevole delle sue origini e della sua forza, a salvare se stesso e anche il suo popolo dalla schiavitù? Riuscirà a riabbracciare Lady Marianna?

L'ultimo episodio chiarirà le circostanze da cui la produzione ripartirà con la seconda stagione le cui riprese sono già programmate tra la primavera e l'estate 2026. La Calabria, dove è stata girata in parte la prima fortunata stagione, ospiterà ancora il set della serie internazionale.

Le sorprese non finiranno, anche perché il pubblico è già stato incuriosito da nuove possibilità, tra queste, la speranza della partecipazione straordinaria di Kabir Bedi, l'indimenticabile Sandokan degli anni Settanta, per un cameo che sarebbe davvero imperdibile. Vedi anche Sandokan, il confronto del cast delle serie con Can Yaman e con Kabir