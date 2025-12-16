Marracash, la possibile scaletta del concerto a Padova

Dopo la tappa alla Kioene Arena, sabato 20 dicembre Marracash concluderà la tournée nei palazzetti con lo spettacolo in scena all’Inalpi Arena di Torino
Penultimo appuntamento con il tour di Marracash. Il 17 dicembre il rapper salirà sul palco della Kioene Arena di Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.
marracash a padova, la possibile scaletta del concerto
Mercoledì 17 dicembre il king del rap porterà la sua musica sul palco della Kioene Arena, questo l’indirizzo: via San Marco 53, 35129, Padova. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata. Attesi suoi grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte al concerto di Eboli il 28 novembre:
- POWER SLAP
- GLI SBANDATI HANNO PERSO
- VITTIMA
- SALVADOR DALÌ
- SPORT - I MUSCOLI
- G.O.A.T. - IL CUORE
- BODY PARTS - I DENTI
- BASTAVANO LE BRICIOLE
- 15 PIANI
- FACTOTUM
- LAUREA AD HONOREM
- PENTOTHAL
- IO
- DUBBI
- MADAME - L'ANIMA
- NEMESI
- QUALCOSA IN CUI CREDERE - LO SCHELETRO
- CRASH
- LORO
- COSPLAYER
- POCO DI BUONO - IL FEGATO
- È FINITA LA PACE
- CRAZY LOVE
- CRUDELIA - I NERVI
- NIENTE CANZONI D'AMORE
- LEI
- BRAVI A CADERE - I POLMONI
- NULLA ACCADE
- ∞ LOVE
- HAPPY END
- 64 BARRE DI PAURA
Dopo il concerto di Padova, sabato 20 dicembre Marracash concluderà la tournée nei palazzetti con lo spettacolo in scena all’Inalpi Arena di Torino. Nel dicembre dello scorso anno il rapper ha pubblicato l’album È finita la pace chiudendo la trilogia inaugurato da Persona nel 2019 e proseguita con Noi, loro, gli altri nel 2021. All’interno del disco anche i singoli Gli sbandati hanno perso e Lei.
Inoltre, negli anni l’artista ha collezionato numerose collaborazioni: da Niente canzoni d’amore con Federica Abbate a Marylean con Salmo e Nitro passando per Neon - Le ali con Elisa, Sporti - I muscoli con Luchè (FOTO) e Un altro mondo con Merk & Kremont e Tananai.
