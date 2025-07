Marracash, dopo gli stadi il tour prosegue nei palazzetti. Le date

Prima della conclusione del "Marra Stadi25", l'annuncio di sette nuovi live indoor, tra novembre e dicembre. Le prevendite per i biglietti saranno attive da giovedì 3 luglio

Manca ancora un ultimo live al "Marra Stadi25", il tour che ha portato Marracash in giro per gli stadi d'Italia in questa prima parte di estate, e le sorprese non sono finite.

Subito dopo la data di Roma del 30 giugno, nel post con cui il rapper ringrazia il pubblico che lo ha visto esibirsi dal vivo, la notizia dei nuovi appuntamenti sul palco, fissati per le ultime settimane dell'anno.

Marracash tornerà in tour, nei palazzetti. Le date live saranno sette e i biglietti saranno presto in vendita, da giovedì 3 luglio.

L'annuncio social prima dell'ultima data negli stadi Un ultimo stadio, il San Filippo di Messina, dove Marracash si esibirà sabato 5 luglio, poi di nuovo nei palazzetti, dove lo show tornerà a una dimensione più contenuta ma non meno esplosiva.

Quello di Marracash è un arrivederci al suo pubblico che adesso sa che lo rivedrà presto al microfono, sul palco, col repertorio formidabile che ha reso unici i live del "Marra Stadi25", molti dei quali sold out, che hanno lasciato i fan con la voglia di ritornare ad applaudire e a fare festa per una notte.

La capienza dei palazzetti è certamente diversa da quella degli stadi, la corsa al ticket sarà intensa fin dall'apertura delle vendite per le nuove date, che partirà ufficialmente giovedì 3 luglio dalle ore 14:00.

Marracash ha diffuso brevemente questi dettagli nel post con gli scatti più belli del concerto di Roma, nel quale ha segnato anche le date del tour invernale. Leggi anche Marracash, il nuovo album è "È Finita La Pace". L'INTERVISTA

Le date nei palazzetti Dopo Messina, Marracash farà una pausa di circa quattro mesi e mezzo dal palco prima di tornare con gli spettacoli del nuovo tour con cui chiuderà in musica una stagione da ricordare, piena di successi e di traguardi, non ultimo quello di essere stato il primo rapper ad aver cantato sul palco di uno stadio con uno spettacolo da solista.

Marracash ripartirà il 28 novembre dal Pala Sele di Eboli per un calendario di sette concerti che toccheranno i palazzetti delle grandi città, molte delle quali sedi dei live del "Marra Stadi25".

Dopo Eboli, si prosegue risalendo verso Bologna, poi Firenze e di nuovo Milano, dove a giugno ci sono state due date a San Siro. A metà dicembre, si torna a Roma e poi a Padova, prima di chiudere in bellezza a Torino, con un concerto il 20.



Ecco l'elenco delle date e delle location: 28 novembre 2025 - Pala Sele, Eboli

1 dicembre 2025 - Unipol Arena, Bologna

4 dicembre 2025 - Nelson Mandela Forum, Firenze

8 dicembre 2025 - Unipol Forum, Milano



12 dicembre 2025 - Palazzo dello Sport, Roma



17 dicembre 2025 - Kioene Arena, Padova



20 dicembre 2025 - Inalpi Arena, Torino