Marracash, esce oggi il box e il libro "Qualcosa in cui credere"

Il rapper italiano lancia la trilogia completa e un libro inedito, varando un progetto che celebra un percorso artistico in cui si fondono musica e introspezione. A partire da oggi, venerdì 31 ottobre, è disponibile sullo shop di Universal Music Italia il cofanetto, un’edizione speciale che non si limita a riunire tre album fondamentali della sua carriera ma aggiunge anche l’opera scritta dallo stesso artista con la collaborazione del giornalista Claudio Cabona



Esce oggi, venerdì 17 ottobre 2025, il box e il libro Qualcosa in cui credere firmati da Marracash.

Il rapper italiano lancia la trilogia completa e un libro inedito, varando un progetto che celebra un percorso artistico in cui si fondono musica e introspezione. A partire da oggi, è disponibile sullo shop di Universal Music Italia il cofanetto, un’edizione speciale che non si limita a riunire tre album fondamentali della sua carriera ma aggiunge anche l’opera scritta dallo stesso artista con la collaborazione del giornalista Claudio Cabona.

L’intera trilogia discografica del musicista racchiusa in questo box consiste negli album Persona, Noi, Loro, Gli Altri ed È finita la pace. Nel volume, il rapper ripercorre la genesi dei tre dischi, intrecciando racconti personali, riflessioni artistiche e considerazioni sul proprio percorso umano e professionale. Attraverso aneddoti e pensieri, l’artista milanese analizza le ferite, le visioni e i valori che hanno alimentato la costruzione della trilogia, offrendo così una chiave di lettura più profonda del suo universo creativo.

La Trilogia: crisi, confronto e accettazione Il progetto nasce nel 2019 con Persona, album che segna una svolta nella carriera di Marracash. Qui il rapper mette a nudo la propria vulnerabilità, raccontando la crisi personale e professionale vissuta in quegli anni. L’opera, costruita come un viaggio nell’identità dell’autore, riflette sulle contraddizioni della fama, sull’autenticità e sulla ricerca di sé. Due anni dopo, nel 2021, arriva Noi, Loro, Gli Altri, un disco che rappresenta la naturale prosecuzione del precedente e affronta il tema dello “scontro”. In questa seconda tappa Marracash allarga lo sguardo, ponendo le proprie domande esistenziali in un contesto collettivo e sociale. Le tensioni interiori diventano così specchio delle contraddizioni del mondo circostante. Nel 2024, infine, con È finita la pace, il percorso trova compimento. L’artista approda a una fase di accettazione e consapevolezza, rivendicando la propria unicità e chiudendo un ciclo iniziato cinque anni prima. Approfondimento Marracash, dopo gli stadi il tour prosegue nei palazzetti. Le date