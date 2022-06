Elodie in concerto al Magnolia, anche Marracash nel pubblico

Momento di grandi successi per la cantante romana, che si è esibita al Circolo milanese per un concerto sold out con oltre 3mila persone. Sabato 25, invece, è stata tra i protagonisti di Party Like a Deejay all’Arena Civica di Milano, mentre prima ancora è stata la madrina del Pride di Roma. Tante le sorprese al Magnolia, unica data ufficiale dell'estate, tra le quali la presenza di Marracash tra il pubblico. Vediamo alcune foto della serata