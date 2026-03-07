Il Teatro alla Scala amplia la sua offerta dedicata al pubblico più giovane con Mimì & Teo, una nuova serie di spettacoli musicali ideata dal regista Mario Acampa. Il primo appuntamento, domenica 8 marzo, è Mimì & Teo e… la ricetta di Rossini, con i Cameristi della Scala, il soprano Sabrina Sanza e il contralto Park Hyeonsol. Un viaggio tra musica, storie e strumenti pensato per avvicinare i bambini al mondo dell’opera attraverso gioco, immagini e narrazione
Nel corso degli ultimi anni il Teatro alla Scala ha notevolmente arricchito la sua offerta per il pubblico più giovane. Il grande successo del progetto “Lalla & Skali”, che in quattro stagioni ha portato in sala più di 36.000 persone, ha evidenziato una crescita della domanda di occasioni d’ascolto per il pubblico dei più piccoli.
In questa Stagione arrivano due nuovi, irresistibili personaggi, Mimì & Teo - interpretati dai due attori Mirjam Schiavello e Matteo Sala - che debuttano sul palco della Scala domenica 8 marzo alle ore 15 insieme ai Cameristi della Scala, al soprano Sabrina Sanza e al contralto Park Hyeonsol.
Dalla Stagione 2021/2022 il programma dei Concerti per i bambini si avvale del contributo del regista, autore e conduttore televisivo e attore Mario Acampa, che ha concepito per questa Stagione un nuovo ciclo di spettacoli per i più piccoli, 5 nuovi allestimenti pensati per le famiglie la domenica partendo dagli strumenti e dai loro suoni, con protagonisti due nuovi personaggi che hanno il compito di raccontare come le melodie diventano emozioni: i due studenti Mimì & Teo.
Mimi è intelligente, giudiziosa e sempre pronta ad aiutare il suo compagno. Teo è allegro, energico e sognatore. Si ritrovano all’intervallo, tra una lezione e l’altra, facendo entrare il pubblico nel mondo delle opere e dei loro compositori. In ogni appuntamento Mimì & Teo si addentrano nel repertorio proposto, nella storia e nella natura degli strumenti musicali, offrendo al pubblico curiosità musicali e biografiche, e guidando l’ascolto con il supporto di proiezioni (a cura di Riccardo Alessandri) nell’ottica di stimolare la connessione emotiva tra musica, immagini e sentimenti.
Il viaggio di Mimì & Teo inizia domenica 8 marzo alle ore 15 con l’appuntamento intitolato “Mimì & Teo e… la ricetta di Rossini”: nelle cucine della Scala, i due protagonisti imparano che le ricette, come la musica, necessitano del giusto equilibrio. Insieme ai Cameristi della Scala, al soprano Sabrina Sanza e al contralto Park Hyeonsol si celebra uno dei più grandi compositori di tutti i tempi dalle sue origini in tour con i genitori musicisti fino al suo ritiro dalle scene.
Un programma musicale interamente dedicato a Rossini, con due movimenti dalla Sonata a quattro n. 1 per archi, La danza (tarantella napoletana) da Les soirées musicales, due estratti da Il turco in Italia (“Non si dà follia maggiore” e la Canzonetta spagnuola), il Duetto buffo di due gatti, e l’aria “Di tanti palpiti” da Tancredi.
Mimì & Teo: i prossimi appuntamenti
Domenica 3 maggio 2026 sarà il momento dell’appuntamento intitolato “Mimì & Teo… in gita con Mozart”, con i Virtuosi della Scala insieme a Pedro Pereira De Sá, oboe, Giovanni Emanuele Urso, corno, e Marco Zoni, flauto. Un programma dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, di cui si esegue il Rondò dal Quartetto n. 1 in sol magg. K. 80, il Rondò dai Quartetti n. 1 in re magg. K. 285 e n. 4 in la magg. K. 298 per flauto e archi, il Rondò dal Quartetto in fa magg. K. 370 per oboe e archi, l’Allegro dal Quintetto in mi bem. magg. K. 407 per corno e archi e il Rondò dalla Serenata n. 13 in sol magg. K. 525 “Eine kleine Nachtmusik”.
Domenica 7 giugno 2026 il ciclo prosegue con “Mimì & Teo… e la zattera di Mimì”, con il Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala, e domenica 4 ottobre 2026 con “Mimì & Teo… e il corno magico” con i Corni del Teatro alla Scala impegnati nell’esecuzione degli arrangiamenti di Danilo Stagni di estratti sinfonici tratti dalle opere di Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini e Vincenzo Bellini, e si conclude domenica 25 ottobre 2026 con “Mimì & Teo… e il robot del jazz!”, con il Trio Jazz costituito da Emanuele Pedrani (pianoforte), Roberto Parretti (contrabbasso) e Maxime Pidoux (batteria), che affronteranno le elaborazioni jazzistiche di alcune pagine emblematiche del repertorio operistico, realizzate da Emanuele Pedrani, da Verdi a Bizet, da Mozart a Puccini, da Rossini a Gershwin.