Il Teatro alla Scala amplia la sua offerta dedicata al pubblico più giovane con Mimì & Teo, una nuova serie di spettacoli musicali ideata dal regista Mario Acampa. Il primo appuntamento, domenica 8 marzo, è Mimì & Teo e… la ricetta di Rossini, con i Cameristi della Scala, il soprano Sabrina Sanza e il contralto Park Hyeonsol. Un viaggio tra musica, storie e strumenti pensato per avvicinare i bambini al mondo dell’opera attraverso gioco, immagini e narrazione

Mimi è intelligente, giudiziosa e sempre pronta ad aiutare il suo compagno. Teo è allegro, energico e sognatore. Si ritrovano all’intervallo, tra una lezione e l’altra, facendo entrare il pubblico nel mondo delle opere e dei loro compositori. In ogni appuntamento Mimì & Teo si addentrano nel repertorio proposto, nella storia e nella natura degli strumenti musicali, offrendo al pubblico curiosità musicali e biografiche, e guidando l’ascolto con il supporto di proiezioni (a cura di Riccardo Alessandri ) nell’ottica di stimolare la connessione emotiva tra musica, immagini e sentimenti.

Dalla Stagione 2021/2022 il programma dei Concerti per i bambini si avvale del contributo del regista, autore e conduttore televisivo e attore Mario Acampa , che ha concepito per questa Stagione un nuovo ciclo di spettacoli per i più piccoli, 5 nuovi allestimenti pensati per le famiglie la domenica partendo dagli strumenti e dai loro suoni, con protagonisti due nuovi personaggi che hanno il compito di raccontare come le melodie diventano emozioni: i due studenti Mimì & Teo .

Nel corso degli ultimi anni il Teatro alla Scala ha notevolmente arricchito la sua offerta per il pubblico più giovane. Il grande successo del progetto “Lalla & Skali”, che in quattro stagioni ha portato in sala più di 36.000 persone, ha evidenziato una crescita della domanda di occasioni d’ascolto per il pubblico dei più piccoli.

Mimì & Teo: i prossimi appuntamenti

Domenica 3 maggio 2026 sarà il momento dell’appuntamento intitolato “Mimì & Teo… in gita con Mozart”, con i Virtuosi della Scala insieme a Pedro Pereira De Sá, oboe, Giovanni Emanuele Urso, corno, e Marco Zoni, flauto. Un programma dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, di cui si esegue il Rondò dal Quartetto n. 1 in sol magg. K. 80, il Rondò dai Quartetti n. 1 in re magg. K. 285 e n. 4 in la magg. K. 298 per flauto e archi, il Rondò dal Quartetto in fa magg. K. 370 per oboe e archi, l’Allegro dal Quintetto in mi bem. magg. K. 407 per corno e archi e il Rondò dalla Serenata n. 13 in sol magg. K. 525 “Eine kleine Nachtmusik”.

Domenica 7 giugno 2026 il ciclo prosegue con “Mimì & Teo… e la zattera di Mimì”, con il Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala, e domenica 4 ottobre 2026 con “Mimì & Teo… e il corno magico” con i Corni del Teatro alla Scala impegnati nell’esecuzione degli arrangiamenti di Danilo Stagni di estratti sinfonici tratti dalle opere di Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini e Vincenzo Bellini, e si conclude domenica 25 ottobre 2026 con “Mimì & Teo… e il robot del jazz!”, con il Trio Jazz costituito da Emanuele Pedrani (pianoforte), Roberto Parretti (contrabbasso) e Maxime Pidoux (batteria), che affronteranno le elaborazioni jazzistiche di alcune pagine emblematiche del repertorio operistico, realizzate da Emanuele Pedrani, da Verdi a Bizet, da Mozart a Puccini, da Rossini a Gershwin.